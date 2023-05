Nunca había sido tan económico viajar. Con tan solo 20 euros (e incluso 10) tienes la oportunidad de ir a decenas de países y ciudades. Son varias las aerolíneas que ofrecen este tipo de trayectos, aunque normalmente debes ir con tan solo una mochila.

Aunque en muchas ocasiones, si te organizas bien puedes hacerlo, hay muchas otras en las que es necesario tener más espacio y es ahí cuando el precio del viaje sube bastante.

Por ese motivo, y para evitar abonar esta tarifa extra, hay algunos pasajeros que inventan trucos para meter sus pertenecías en lugares que no son maletas, como puede ser dentro de la funda de un cojín o en una bolsa, aunque no en una cualquiera.

El truco para no pagar el extra de equipaje

Paula Brux (@bruxpaula en TikTok) ha subido un vídeo a su cuenta revelando cuál es su secreto para no pagar por las maletas cuando viaja en avión. El truco está en ir a Dutti Free y comprar bolsas para meter la ropa y lo que necesitemos dentro, fingiendo que se trata de compras que se han realizado en la terminal y no de equipaje.

En la publicación, que ya acumula 2,5 millones de visualizaciones, muestra como adquiere dos bolsas por 10 céntimos en los Dutti Free del aeropuerto donde está, mete sus objetos y pasa el control sin problema. "Pagas 0,20 euros por dos bolsas del Dutti Free del aeropuerto y te ahorras 30 euros en Ryanair. Estábamos nerviosos, pero ha funcionado 10/10. A ratas no nos gana nadie", segura Paula.

Con más de 120.000 me gusta, también acumula más de 400 comentarios, algunos de ellos bastante cómicos: "Yo subí con tres abrigos, uno puesto, otro atado y otro en la mano y todos llevaban zapatos en los bolsillos. Desembarqué en Murcia a 39 grados, pero funcionó", revela un usuario. Otros dudan sobre la veracidad del vídeo: "He visto pedir el ticket de compra antes de subir al avión. Me da que más de uno acaba pagando", advierte otro. "Hace 3 semanas con Vueling me pidieron el ticket de compra y me miraron la bolsa, tuve que pagar por facturar. Solo aviso", alerta un usuario.