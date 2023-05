La Velada del Año que organiza Ibai Llanos es uno de los eventos más esperados para los usuarios de Twitch. Tras el éxito de la segunda edición, en la que se alcanzó el récord de espectadores simultáneos en un evento de la plataforma de streaming, con un minuto de oro que registró 3.356.464 dispositivos conectados, el streamer se enfrentará al reto de superar las expectativas el próximo 1 de julio en la tercera edición de La Velada del Año 3.

Este evento, que no para de crecer: mucho más público, influencers más seguidos y el plato fuerte, unos combates de boxeo con participantes más igualados, cuenta ahora con un improvisto: el combate ViruZz vs. Shelao se cancela.

Se cancela el ViruZz vs. Shelao

Victor Melida no peleará contra Shelao debido a una lesión ocular que sufrió en su primer combate profesional de hace unas semanas. La victoria por KO, aumentó las expectativas ante su combate en 'La velada', uno de los más esperados del evento. En el momento que iba a explicar lo sucedido, incluso rompió a llorar explicando el momento en el que se dio cuenta de lo que le acababa de ocurrir: "Cuando me dieron un golpe y me tambaleé".

También confirmó además que hubo un momento en el que no veía nada, lo que le asustó bastante. "Es una lesión ocular que te puede pasar tanto en combate como entrenando, y ha tenido la mala suerte de que le ha salido ahora, incluso ganando el combate", explicaba su entrenador.

Tras acudir a urgencias, los médicos le recomendaron operarse tras realizarle un TAC. "Tengo diplopía. Veo doble por así decirlo y me dijeron que tenían que operar de inmediato", confirmaba el 'streamer', notablemente afectado por lo que le sucede. "Volví a España para una segunda opinión, y volví en tren a España para evitar un derrame en avión".

¿Qué pasará con el combate?

No sería la primera vez que un participante de 'La velada' se retira del evento. Ya ocurrió con el actor Jaime Lorente el año pasado. Entonces, Ibai Llanos, buscó un sustituto, en este caso David Bustamante, para que el combate pudiera seguir adelante. Sin embargo, en esta ocasión, la lucha no se disputará, porque el oponente de Melida, Shelaos solo quiere combatir contra él. A pesar de ello, Ibai no descarta una 2ª opción.

Sin embargo, ViruZz asegura que va a combatir contra Shelao cuando se recupere, ya sea en una Velada 4 o en privado, pero no quiere perderse la oportunidad de disputar tal combate.