En España, las croquetas son un alimento muy valorado, tan es así que Oído Cocina Gourmet realiza un estudio anual sobre su consumo en el país. Según el último informe, los españoles consumen una media de 151 croquetas al año.

Se trata de un alimento muy popular que se encuentra en la mayoría de los hogares españoles, siendo consumido al menos dos o tres veces al mes. Aunque existen muchas marcas, tamaños y sabores de croquetas, las caseras son las más valoradas.

Hace unos días se viralizó un vídeo de TikTok que ha generado mucha polémica. Ivanice, una tiktoker residente en España, ha intentado cocinar croquetas, pero lo ha hecho de una manera un poco extraña. Hace unos meses se comió las croquetas sin cocinar y sus seguidores la avisaron de que debía freírlas: "Todo el mundo me dijo que las croquetas hay que freírlas antes de comerlas. Vamos a freírlas".

En el video se la ve cocinando croquetas congeladas en poco aceite sin precalentarlo, lo que provocó que las croquetas se rompieran y perdieran su forma. "Creo que he echado mucho aceite", se lamentó. A pesar de esto, Ivanice decidió probarlas y afirmó que le gustaban más sin freír.

El vídeo ha recibido miles de críticas: "Me está dando algo", "Supongo que esto es lo que sienten los italianos cuando rompemos los espaguetis", "Me he tenido que tapar la boca para no chillar", "Me arranco los ojos" o "Esto es criminal".