Antes, la gente que se sometía a una cirugía estética solía ocultarla, pero ahora, gracias a las redes sociales, son muchas las influencers que comparten sus cambios estéticos entre sus seguidores. La popularidad de la cirugía estética ha hecho que cada vez más personas decidan hacerse retoques estéticos para verse mejor.

Este ha sido el caso de una tiktoker argentina que se sometió a una rinoplastia con la esperanza de que sus hijos nacieran con una "linda nariz". Desafortunadamente para ella, su ocurrencia provocó una gran cantidad de comentarios de burla en las redes sociales como "me teñí de rubia para que mis hijos sean rubios".

No hace falta decir que lo que la influencer pensaba que era una gran idea no funcionó y la ingenuidad de su publicación, en la que explicaba que se había sometido a la cirugía para que sus hijos "tuvieran una linda nariz", fue objeto de hilarantes comentarios en las redes sociales. No hace falta decir que someterse a una cirugía no garantiza que los hijos vayan a tener una determinada apariencia.

Ante el aluvión de interacciones sarcásticas la joven decidió desactivar los comentarios en su publicación, pero las capturas de pantalla realizadas por algunos usuarios hicieron que las burlas se siguieran extendiendo en las redes sociales. "Me metí a clases de inglés para que mis hijos salgan bilingües" o "me hice un tatuaje para que mis hijos nazcan con tatuajes", fueron algunos de ellos.