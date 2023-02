Laura Méndez es una influencer mallorquina que se dedica a viajar sola por todo el mundo y compartir sus experiencias a través de redes sociales.

Ha visitado un total de 49 países y con más de 40.000 seguidores en TikTok ha conseguido viralizarse tanto en esta red social como en Twitter por sus opiniones sobre Argentina, que ha definido como “tercermundista”. Sus fuertes críticas han generado una gran polémica y ha sido acusada de ser una "europea clasista" después de su visita al país.

"Aquí está el gobierno peronista, que no es comunista, pero al final son el mismo perro con diferente collar", comienza diciendo. "Las carreteras aquí dan asco. El gobierno no sé qué hace, pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras", continua.

"Al final, por más que digan que esto es Argentina y es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica, amigos, y la verdad es que en las carreteras no hay guardabarros, luces, ni gasolineras en un trayecto de tres horas, ni siquiera hay cobertura en todo el país. Si te pasa algo no puedes llamar a nadie ni comunicarte", critica.

"No hay derecho lo que os hacen a los argentinos con las carreteras. Y aquí hay pasta, no me digáis que no porque en el Mundial de Qatar el estadio estaba lleno y no es barato un billete desde Argentina hasta Qatar", continua. "¿Y esto es un país desarrollado? Esto es un país del tercer mundo, que no os engañen", añade, y termina diciendo: "¿Queréis que venga turismo a Argentina? Pues arreglad las carreteras, porque así no venimos más. Ahora entiendo perfectamente por qué España está llena de argentinos y por qué todo el mundo quiere irse de aquí".

Las declaraciones de la influencer mallorquina se han viralizado hasta el punto de haber acumulado millones de reproducciones en Twitter. De hecho, ha recibido muchas críticas por sus comentarios hacia el país. "Una gallega (española) cometiendo infracciones, se filma mientras conduce, se burla de Argentina", señala un usuario.

Tras el gran revuelo que se ha formado, Méndez publicó un segundo vídeo donde responde a las críticas: "No me estoy inventando nada y no estoy criticando por criticar. Simplemente estoy diciendo la verdad. Este es el país número 49 que visito y en cada país que voy cuento la realidad de lo que veo, como hice en Cuba y como hago en todos los sitios. Si no puedo decir que en este país todo es color de rosas, lo siento, ojalá pudiera decirlo. Todo lo que digo es para ver si se mejora, a ver si alguien me escucha".

La mallorquina ya fue protagonista de una polémica hace unos meses cuando visitó Cuba y subió un vídeo mostrando cómo varias personas hacían cola para recibir su comida con la cartilla de racionamiento. La joven, incluso, filmó como algunos residentes la increpaban por estar allí grabando.