El asador Luis Kabalo, en la playa de Area da Cruz, en San Vicente de O Grove, es uno de los negocios de hostelería arousanos con mejores vistas al Atlántico y más populares, pero también uno de los más polémicos.

Y todo a causa de las reacciones en las redes sociales de Luis Caneda, su propietario, quien no duda en arremeter contra los clientes que critican su negocio, el servicio que ofrece o al mismo.

Razón por la cual se ha convertido en noticia a nivel nacional, como esta misma mañana se aprecia con su intervención en directo en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco.

"Dicen barbaridades"

“Dicen auténticas barbaridades de mi y lo hacen de forma maleducada e impertinente, incluso sin haber venido a mi local, por eso creo que tengo derecho a contestarles como me de la gana”, espeta el empresario.

A modo de ejemplo puede citarse que cuando en las redes sociales o portales de información sobre hostelería alguien escribió que el asador Luis Kabalo está sucio, a él se le ocurrió responder: “Sucio está tu perro”.

"Farlopa"

Luis Caneda explicaba esta misma mañana que “llegan a escribir que les ofrecí ‘farlopa’ o me amenazan porque no les dejo usar el parking de mi negocio cuando quieren ir a otros”.

Tanto a FARO DE VIGO como a Telecinco, donde fue entrevistado por la gallega Patricia Pardo y Joaquín Prat, el hostelero declaró que contesta a veces con frases malsonantes “porque me tratan con desprecio”, dejando claro que lleva “43 años en este negocio, desde que tenía 7, y puedo soportar las críticas”.

Pueden arruinar a alguien

Pero advierte de que “quienes hacen esto y me atacan deberían pensar que si hacen lo mismo a un matrimonio joven que se empeña para montar un negocio como el mío pueden arruinarle la vida con sus críticas; a mi me da igual, pero pueden hacer daño a mucha gente”.

Se refiere a aquellos que, desde el anonimato, con perfiles falsos o porque les da igual decir lo que sea en las redes sociales, llegan a decir que su comida huele mal. Y esto es algo que no está dispuesto a tolerar.

“Voy todos los días a la lonja a comprar el pescado sin intermediarios y que me digan que la materia prima es mala no lo puedo aguantar”, espeta.

Arena de la playa

También habla de los que se quejan de la suciedad diciendo que “quieren estar en una terraza con vistas fantásticas y justo encima de la playa, pero protestan si hay arena”.

Mientras que otros “entran en el local y al ver a mi madre, que está tranquilamente tomando un café, dicen que tiene que venir inspección de trabajo porque tengo una señora jubilada trabajando”.

Cuando en realidad es una mujer “que tiene 80 años y la piel arrugada”, por eso contestó a uno de sus detractores diciendo que esa supuesta empleada “no se maquilla y parece treinta años mayor de lo que es”.

La "retranca" gallega

De este modo, apelando a la “retranca” gallega y a su derecho a contestar con el mismo tono que usan quienes lo critican, Luis Caneda resalta que llamar “chupagaitas y lamefístulas” a sus clientes es algo “suave”, ya que, al menos, “no contesto con insultos graves ni atacando a sus familias”.

Por eso lamenta la actitud de esos que “pierden su tiempo atacándome en Internet sin haber estado aquí”, recomendándoles emplear ese tiempo en “buscar trabajo”.

Muy tranquilo, aprovechando la situación para promocionar desde su terraza tanto O Grove como el conjunto de las Rías Baixas, el dueño del asador Luis Kabalo llega a explicar que algunos escriben “para que yo les conteste”.

También algunos amigos

E incluso lo hacen algunos amigos y/o clientes “desde hace 40 años que me confiesan que ponen reseñas malas de mi negocio para que no venga tanta gente y así poder comer más tranquilos”.

Quizás por eso está convencido de que “tendría que haber páginas para escribir nosotros reseñas de nuestros clientes, porque hay algunos a los que hay que dar de comer aparte”.

Horroroso, vergonzoso y pésimo

Lo cierto es que algunos de esos clientes no tienen reparos en emplear todo tipo de descalificaciones sobre el hostelero y su negocio, empleando calificativos como "informales, horroroso, desastre, vergonzoso y horrible".

Llegan a decir que es “un buen mirador, pero un pésimo restaurante”, para añadir que “es mejor que cambien de encargado/dueño” porque su trato hacia los clientes “es horrible”.

Se quejan por no dejarles usar el parking

En este caso el mismo cliente crítico reconoce que “al llegar ya te dicen si tienes reserva para echarte del parking si vas a alguno de los dos restaurantes que tienen al lado (…) Las amenazas del encargado de llamar a la grúa y las formas de decirlo pueden generarle algún problema físico cuando se cruce con la persona incorrecta”.

Son este tipo de ataques los que, según el propio Luis Kabalo, lo llevan a actuar con la misma “contundencia” en las redes sociales, convencido de que el único objetivo de algunos es desprestigiarlo e incluso arrebatarle clientes.

Los invitó a marcharse

Pero hay más: “Nos tuvieron más de una hora esperando. La comida era escasísima. Los camareros unos maleducados. El precio caro. Tuvimos que poner una reclamación y tardaron más de media hora en traernos la hoja. Su respuesta fue que era un chiringuito de verano y que si no nos gustaba no fuéramos a otro sitio”.

Para entender lo que sucede puede citarse un comentario en concreto que dice: “La tortilla malísima. El churrasco pasado. No quedaba hielo, no se podía pagar con tarjeta.... El baño de película de terror. Por tortilla, churrasco, agua y pan 17 euros por persona.”.

A lo que Luis Caneda contestó: “Hielo no tengo porque no lo fabrican, la tortilla tuya salió con otras 36 y menos la tuya todas bien (que casualidad), el churrasco asado en el momento estaba pasado, uff, lo de la tarjeta lo pone al entrar y en todos los sitios, el baño es porque hay muchas cerdas que no piensan en las demás. Se limpian antes de las 13.30, al terminar comidas y antes de las cenas otra vez. Debería de cobrar solo por sentarte 12 euros, por lo que la comida te salió casi gratis”.

Esas son otras reflexiones a las que resta importancia y pueden leerse tanto en Google como en Tripadvisor, una conocida plataforma online en la que se recogen millones de opiniones en torno a determinados negocios del sector turístico.

300 opiniones

Respecto a este de San Vicente de O Grove podían verse ayer 300 opiniones o calificaciones, de la cuales 155 lo definen como “pésimo”, 32 como “malo” y 34 como “normal”, elevándose a 66 las votaciones que lo tachan de “muy bueno” o “excelente”.

Ni que decir tiene que Luis Caneda defiende la calidad y prestaciones de su restaurante, uno de esos chiringuitos de playa que proliferan en la costa de localidades como la meca y están a rebosar de clientes un verano tras otro.

Comentarios favorables

Así queda puesto de manifiesto en otros comentarios, como el que dice: “Bendito desorden. A pesar de los comentarios negativos, decidimos comer en este restaurante. El dueño-cocinero un artista en su puesto y contestando reseñas. Comida exquisita, materia prima de calidad, las navajas parecen de Albacete y los mejillones enormes y sabrosos. De los mejores pescados que he probado, y en nuestro caso al menos, rapidez en el servicio. A destacar también la amabilidad y profesionalidad del personal”.

Y no es el único positivo. Otros dicen: “Hemos comido hoy ahí. En menos de 5 minutos teníamos la comida en la mesa y estaba muy rica. El camarero muy agradable. Precio acorde a lo consumido y a la ubicación del local. Parking del propio establecimiento. Fuimos un poco preocupadas por las reseñas negativas que hemos visto pero la experiencia ha sido todo lo contrario a lo que habíamos leído. Volveremos!”.