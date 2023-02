El trabajo de los profesores es uno de los más desafiantes y gratificantes a la vez. Además de tener que preparar e impartir lecciones, evaluar el rendimiento de sus estudiantes y administrar tareas y exámenes, los maestros también tienen un papel crucial en el desarrollo emocional de sus estudiantes.

Por ello, los profesores deben mostrarse como alguien en quien confiar, sobre todo si los alumnos están pasando por un mal momento que les afecta también en el colegio. Esto puede llevar a que los estudiantes compartan aspectos de la vida privada de su familia que no tendrían por qué compartir, algo muy común en niños más pequeños que, como comúnmente se dice: "lo cuentan todo".

Marisel Hilarious, una profesora que asegura que sabe todo lo que pasa en los hogares de sus alumnos, lo ha confirmado. "Yo sé todo lo que pasa en sus casas", comienza explicando esta maestra que sabe cada detalle de la vida de los padres de sus niños. Por ello, cuando llega el día de las tutorías, se refiere a ellos como sus "mejores amigos".

“Mañana es el día para ir a hablar con los maestros de sus hijos. Para mí es un día muy emocionante porque mañana voy a conocer a algunos de mis best friends (mejores amigos)”, confiesa.

“Lo que usted come, lo que no come, de quién se alejó, a quién no dejó, con quién peleó, si la vecina le habla, cuando se fue de vacaciones y me dijo que estaba enferma... Yo lo sé todo”, concreta Marisel. Pero eso no es todo y es que también sabe perfectamente qué padres le mienten para evitar hacerse cargo de algunas cosas.

Sin embargo, la profesora asegura que ella "es una tumba" y no dice nada porque son 'best friends' y los mejores amigos guardan los secretos.

Este vídeo no ha tardado en viralizarse en Facebook y ha llegado a acumular más de 68.000 visualizaciones y cientos de comentarios por la gracia con la que habla de esta parte tan desconocida de la docencia.