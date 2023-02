Todo el mundo puede escribir una reseña criticando un restaurante en Tripadvisor, aunque a veces alguno puede salir trasquilado. Este es el caso de un cliente de un restaurante de Palmanova (Calvià). El establecimiento se vio obligado a responder a un cliente que criticó “la falta de decoro del personal hacia los clientes, que somos los que hacemos que los negocios funcionen” tras afirmar que “se nos dijo que sólo había pizza para cenar”.

El restaurante no se ha cortado un pelo a la hora de responder a la crítica: “Disculpe pero en las distintas plataformas está claramente publicado que con eventos deportivos y por las noches servimos solo pizzas, el servicio es en la barra con pago inmediato. No aceptamos reservas ni grupos”, empieza el responsable de este establecimiento, y remata preguntándose “cómo es posible que usted, bloguero dominando el uso de la red, no lo haya visto. Se llega a la triste conclusión que usted ve solo lo que le conviene y lo que quiere ver”.

Tres reseñas negativas en 24 horas

El enfado de este restaurante se entiende tras revelar que habían publicado tres falsas reseñas de una estrella en 24 horas: “una detrás de la otra casi simultáneamente”.

Tras argumentar que las críticas “forman parte se un boicot en contra de nuestro negocio para desprestigiarnos y bajar nuestra calificación”, el responsable del establecimiento “con más de 20 años de trayectoria” desmonta la crítica afirmando que “no ha entrado ninguna persona a pedir una mesa, es mentira. Usted es un fantasma porque físicamente no entro aquí en ese momento ni en ese da. No es habitual que pidan mesas porque la entrada es libre. Se pueden sentar donde prefieran”.

El responsable del establecimiento le da unos “humildes consejos: relájese, no mienta, ocúpese de su vida no moleste las nuestras, déjenos trabajar en paz. Lo vuestro es casi casi obsesivo. Somos vuestra obsesión. Invierta su tiempo en algo positivo no en acosarnos en las redes aprovechando que tiene fácil acceso siendo blogger”. Y remata con otro “humilde consejo: ocúpese por ejemplo mas de su blog para conquistar más seguidores. Nosotros por venganza podríamos criticar tambien sus blogs porque hay evidentes razones. Pero no lo haremos porque eso implicaría entrar en su dirty game o juego sucio”.

Invitación final

La respuesta de este restaurante a la reseña negativa termina con una invitación al establecimiento para “aclararnos y que nos explique sus argumentos maleducadamente totalitarios, arrogantes y poco democráticos”. Además, le advierte que “el delito que estáis cometiendo se llama stalking porque vosotros sois unos stolkers: ACOSADORES en mayúscula, llenos de maldad y mala envidia vengativa, mucho odio.

“No sea falso no falte a la verdad, sea creíble. Es el deber de cada bloguero al menos así se dice en las redes. Blogger que supuestamente tendría que hacer un uso correcto de la web con mucha honestidad intelectual y tanta buena fe como por suerte lo hacen casi la mayoría de los que frecuentan las redes”, finaliza