En ocasiones, tener vecinos puede convertirse en una guerra constante por los ruidos molestos y las personas incívicas. Las obras los domingos, el perro que ladra mucho, el bebé que llora a todas horas e incluso vecinos que gritan demasiado son algunos de los motivos que pueden provocar un conflicto.

Gracias a las redes sociales podemos descubrir historias como la del gallo que canta a las 5 de la mañana en Palma o como la que relataremos a continuación.

Un vecino recibió una nota por parte de alguien de su edificio en la que podía leerse lo siguiente. "Estimado vecino del 5B. He estado estudiando recientemente su comportamiento y puedo afirmar rotundamente que pasea a su canino de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 8 de la tarde".

Esta forma tan inquietante de comenzar un mensaje continúa con algo más perturbador: "Su trabajo tiene turno de tardes, (todavía no sé en qué trabaja, pero no me costará tiempo averiguarlo) por si algún día se le olvida algo y tengo que hacerlo entregar a su oficina".

Para terminar, el autor del mensaje le indica que el día anterior se había dejado algo y que quería devolvérselo: "El pasado lunes (ayer) usted olvidó un objeto en las zonas comunes de nuestra querida urbanización. Tenía pensado llevarlo a objetos perdidos, pero sé que es suyo, quizás esté deteriorado porque lo pisé sin querer con mi zapato, pero aquí lo tiene".

Como se descubre al final del mensaje, se trata del vigilante del edificio que muy amablemente le ha devuelto lo que perdió: la caca de su perro en una caja que indica "paquete muy frágil" y "muy valioso". El tuitero ha adjuntado la fotografía tanto de la carta como de la caja y se ha vuelto viral, acumulando más de 18.000 'me gusta'.