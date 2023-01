Poco misterio hay en la elaboración de un bocadillo, pero lo cierto es que no vale con meterle cuatro ingredientes al pan: hay que hacerlo con algo más de cariño para que los sabores combinen bien y sea una buena manera de quitar el hambre.

Hay bares que cumplen este cometido perfectamente y elaboran verdaderas delicias, pero hay otros que fracasan estrepitosamente en el intento, como es el caso de este local que sirvió un bocadillo vegano que deja bastante que desear.

Lucía, una clienta del bar mencionado, compartió en Twitter una imagen del bocata en cuestión y expresó su decepción a través de un tuit. La instantánea del bocadillo es del todo reveladora. En ella, se aprecia el ingrediente elemental, el pan, dividido en dos con un poco de salsa barbacoa, unas cuantas patatas fritas estilo paja y una pequeña pieza de carne vegetal.

"Este es el 'montadito' vegano que te sirven en 100 montaditos", expuso en un mensaje en el que también dejó un consejo: "Mejor no pedirlo". Al ver lo ocurrido, la cuenta oficial de Twitter de la cadena no dudó en contestarle preguntándole a qué local había ido e intentó dar una explicación: "Claramente no han puesto la cantidad adecuada, no es la normal general".

Este es el "montadito" vegano que te sirven en @100montaditos , mejor no pedirlo pic.twitter.com/dAOF5cv5rn — 🐱Luuciaa🌈 (@Luciamg_30813) 21 de enero de 2023

La joven afirmó que había sido en uno de los establecimientos ubicados en Alicante, la compañía le agradeció que facilitase el dato y afirmó que "ya habían recibido varias reclamaciones de ese local" y que aseguraron que hablarían "con el gerente para solucionarlo".

No es la única queja que hay en Twitter a cerca de estos bocadillos veganos que ofrece la cadena. Otras dos clientas han criticado a través de sus perfiles el estado en el que se sirve la carne vegetal, que es colocada en el pan tal como viene en la caja de la marca distribuidora, es decir, cruda. Al igual que en el caso anterior, la cadena volvió a actuar con diligencia y se puso en contacto con cada una de las afectadas para notificar lo ocurrido al local responsable con el fin de corregir estos errores y mejorar el servicio ofrecido.