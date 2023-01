Fans de Rafa Nadal han dedicado a Jordi Évole en Twitter una catarata de durísimas críticas por el comentario que el periodista publicó en la red social sobre la lesión y derrota de Rafa Nadal en el Abierto de Australia.

Évole utiliza la secuencia completa de Euroesport sobre la lesión de Rafa Nadal, de tres minutos y doce segundos, correspondiente al partido de segunda que le enfrentaba a Mackenzie McDonald, para publicar una serie de consideraciones sobre las imágenes del campeón mallorquín y la retransmisión. "Cuando una retransmisión deportiva se convierte en un documental. 3 minutos de pura vida. Cuando Superman pierde los poderes y se vuelve humano. Las caras de los suyos. Y la cara de él. Y el plano de coronilla que clarea. El realizador de esto es un genio. Y hacerlo en directo", escribió el periodista.

Sin embargo, los usuarios de Twitter reaccionaron con virulencia al considerar sus palabras "una falta de respeto". Le recuerdan sus entrevistas supuestamente complacientes a Arnaldo Otegui y también a Leo Messi, le reprochan sus palabras "desafortunadas" para referirse al tenista y, sobre todo, le dedican todo tipo de insultos y descalificaciones por la frase "Y el plano de la coronilla que clarea".

Ante el monumental enfado de tantos usuarios de la red social, Jordi Évole intenta sofocar la polémica y aclarar el sentido de sus palabras. "Leo que hay quien hace interpretaciones malévolas del tuit que he escrito. Peor para ellos. Lo he escrito desde la admiración a quien ha dedicado su vida a ser el número 1, y además lo ha conseguido como nadie. A los malpensados, pues nada, que en este caso andan equivocados", afirma. Pero la catarata de críticas por el comentario sobre Rafa Nadal en vez de apaciguarse se multiplican. Incluso un usuario le reprocha que, conociendo como funcionan las redes sociales, no se diera cuenta del efecto que iban a tener sus palabras.