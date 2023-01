La canción de Shakira con Bizarrap ha sido todo un bombazo. El tema ya acumula casi 30 millones de visualizaciones en Youtube y está siendo o la protagonista de las tendencias de Twitter (o de las conversaciones del mundo entero, más bien).

Detrás de cada producción musical hay mucho trabajo tanto por la creación de la base como de la letra y otros aspectos, pero en este caso el videoclip de la sesión 53 de Bzrp tiene algo especial. A partir del minuto 0:43 y hasta el 1:03, Shakira (junto a su micrófono), comienzan a convertirse en la animación de un dibujo hecho a mano.

Aunque muchos puedan pensar que está hecho por ordenador, la artista ha compartido el proceso de creación en sus redes sociales, algo verdaderamente increíble, ya que está todo hecho a mano y con la técnica stop motion.

Todo apunta a que está inspirado el videoclip de la canción 'Take on me' de A-ha.

Una verdadera obra de arte que se ha hecho viral y que muchos, entre ellos Bizarrap, han alabado en los comentarios.