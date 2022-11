Los asistentes virtuales son cada vez más comunes, Alexa, Siri, Cortana, Bixby o el asistente de Google son los más famosos y los más utilizados.

Alexa, de la empresa Amazon, cuenta con su propio dispositivo a través del que puedes poner alarmas, recordatorios, saber la predicción del tiempo... incluso hay algunos con los que se pueden ver series y hacer videollamadas.

Aunque es una gran ayuda para las familias por su versatilidad, también puede sufrir errores muy graves como el que ha mostrado una madre a través de su cuenta de TikTok.

Corinna Nino O'Brien ha compartido un vídeo preguntándole a Alexa por una solución para conseguir que sus hijos se calmaran y se callaran cuando están muy alborotados. La respuesta ha sido de lo más llamativa e inesperada y es que el asistente virtual le recomendó que les pegara.

“Según un colaborador de Alexa Answers, si corresponde, podrías darles un puñetazo en la garganta” le contestó Alexa, que continuó diciendo "si se retuercen de dolor y no pueden respirar, será menos probable que se rían".

Alexa Answers es una comunidad de usuarios que se dedican a buscar preguntas que no cuentan con una respuesta predeterminada de Alexa y le buscan una contestación. Es decir, que lo que escuchó la madre no viene del propio asistente virtual, sino de la aportación no revisada de un usuario.

Amazon no ha tardado en dar respuesta a lo ocurrido y ha querido aclarar que cuando los clientes "reciben una respuesta de Alexa Answers, cuentan con un proceso de moderación de varias capas, que incluye automatización y moderadores capacitados” por lo que los comentarios mencionados por Corinna han sido eliminados.