Desde hace dos semanas las paredes de los lavabos del Congreso aparecen llenos de papel higiénico, metidos en los huecos del mármol travertino que cubre las paredes. El Congreso ha iniciado una investigación interna para averiguar qué está pasando.

"No saben quién es, andan detrás de él. No se sabe si es un diputado o alguien del personal. Lo que está claro es que los compañeros periodistas no son, porque no se encuentra en la zona pública a la que ellos pueden acceder", ha relatado la periodista Paula del Fraile en Aruser@s.

"Coincide con la entrada de Vox en el hemiciclo. Es algo que ocurre desde que están ellos", ha dejado caer el diputado de ERC Gabriel Rufián, que ha sembrado la sospecha el autor de los hechos, del que se han quejado los trabajadores de limpieza del Congreso.

Todavía se desconoce quién ha sido, pero 'Cuatro al día' ha desvelado algunos detalles y creen que es un hombre, que no es la primera vez que ocurre y que tiene que ser un diputado, pero no sabes exactamente quién. Cada día los trabajadores de la limpieza tiene que retirar el papel del baño, pero al día siguiente vuelen a aparecer, algo que ha preocupado a los responsables.

Como es lógico, se piensa que es alguien que tiene acceso a la zona restringida, pero se desconoce si se trata de un trabajador del Congreso o de un político.

Carlos Cuesta, colaborador de ‘CAD’ y subdirector adjunto de Libertad Digital, medio que ha sacado la noticia, se preguntaba. “¿Quién tiene tanto tiempo libre para llenar todos los días el baño de papeles? Yo calculo que se puede tirar unos 20 o 30 minutos haciéndolo”, aseguraba el periodista.