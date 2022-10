Las formas de hacer humor cambian con los años y lo que nos hacía reír hace 100 años es muy probable que hoy ya no lo haga. Los memes son una de estas nuevas incorporaciones al humor que, en un principio, solo entendían las personas que utilizaban Internet de forma asidua, sin embargo, hoy en día todos somos capaces de reconocer un buen chiste en este formato.

En España contamos con una buena retahíla de memes com el de la señora andaluza que detalló en Canal Sur cómo fue su noche de bodas, un meme que se conoce como "una noche de 'repálagos'" o el hombre que está mirando cómo otro está buscando una pelota que se ha salido del campo en un partido de fútbol y justo después de haberla encontrado, se cae, a lo que el hombre exclama: "sa matao Paco", entre muchísimos otros.

Mallorca no es distinto al resto de España y es que en la isla se han registrado verdaderas joyas humorísticas en vídeo que pueden sacar una carcajada a muchos. La cuenta de Twitter @MallorquinsC, 'Mallorquins out of context', está recopilando los mejores vídeos de mallorquines.

En algunos de ellos, otros usuarios de Twitter responden a los vídeos, dándole otro toque de humor.

Jo quan he vist els pressuposts d'Espanya per al 2023: https://t.co/7vzoY0mJ6C — Miquel Vidal Bover (@vidalbo) 4 de octubre de 2022

- I què pensau den Biel com a companyero?

- https://t.co/NmpJu5TTlk — Biel (@gamengualp) 4 de octubre de 2022