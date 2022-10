Que te entren ganas de ir al baño mientras estás en un bar o en un restaurante puede suponer un gran problema y es que un asunto tan delicado como ir a un aseo que no es el de tu casa es complicado para muchos.

Además de que puedas ser pudoroso o que simplemente no quieras hacer tus necesidades fuera de casa, los baños de los establecimientos suelen ser algo sucios y no porque los encargados de limpiarlo no lo hagan, sino porque hay gente realmente incívica por el mundo.

Por ello, este bar se vio obligado a colgar un carel en su servicio para alertar a los clientes de cómo deben comportarse en un baño ajeno. "Ante las continuas muestras de falta de puntería, olvidos imperdonables y restos de humanidad y otras lindezas de esta índole, se ruega a todos los usuarios de este servicio que gafan el esfuerzo de seguir estos sencillos consejos", comienza el cartel

Los cinco puntos que los clientes del bar deben seguir no tienen desperdicio y cada uno es más cómico que el anterior. "Tirar siempre de la cadena", "comprobar siempre que no queden pruebas del delito", "tener puntería (si no se apoya el culete" y "no arrojar por el WC objetos que puedan atascarlo".

Por último, dejan un amable recordatorio que indica lo siguiente: "la escobilla existe y puede ser muy útil cuando el punto 2 no se cumple o se resiste al agua".