Cuando viajamos y tenemos que reservar alojamiento en un hotel, nos enfrentamos a la posibilidad de que la realidad no cumpla con nuestras expectativas. En algunas ocasiones, las fotografías y la descripción de los establecimientos hoteleros son mucho mejores de lo que realmente nos acabamos encontrando.

Son muchos los problemas que pueden surgir cuando estamos de vacaciones, pero ya es casualidad que un hotel acumule todo lo malo. Es el caso de este establecimiento que está considerado por los viajeros de TripAdvisor como uno de los peores de toda España.

El hotel está situado en Mallorca y suele ser el destino habitual de jóvenes adolescentes europeos que visitan la isla para salir de fiesta y pasarlo bien, algo en lo que coinciden la mayoría de las opiniones negativas del local. "El trato es vergonzoso, el control es pésimo y la organización es nula", asegura uno de los clientes. "La estancia fue correcta, pero las chicas de la limpieza me robaron el neceser y no hubo solución. Fui a recepción a declarar y me dijeron que no se podía hacer nada", criticó otra usuaria.

En la web hay todo tipo de reseñas, pero algunas añaden fotografías, como es el caso de esta reseña de junio de 2019: "El complejo es bonito, pero los apartamentos son pésimos. Hemos estado cinco días, no había televisión y en la cocina no había ni microondas, pero sí muchas hormigas".

"Llegamos a la recepción y todo correcto. Al entrar a la habitación había peste a cerrado, algunas bombillas no funcionaban y para colmo tampoco la televisión. Llamamos a recepción para comentarlo y nos comentaron que lo de la tele era un problema del cable y que no tiene solución. Me colgaron. Todo viejo y fatal", añadió otra huésped. El complejo tampoco parece ser el más indicado para familias. "Somos un grupo de padres que llegamos con la ilusión de pasarlo bien. Tenemos que decir que la limpieza dejaba mucho que desear. Si necesitas toallas limpias tienes que ir a pedirlas a recepción", terminó.

Este tipo de páginas web como TripAdvisor son cada vez más famosas a la hora de recomendar establecimientos y suelen ser bastante fiables.