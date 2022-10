Dormir en una habitación incómoda y sucia en la que no estás a gusto puede arruinar tus vacaciones. En su mayoría, todos buscamos una buena relación calidad-precio y más si se viaja con un presupuesto reducido.

Si no tienes mucho dinero para gastar durante las vacaciones, los hoteles que ofrecen habitaciones por menos de 100 euros la noche resultan tentadores, pero no esperes encontrarte un hotel de cinco estrellas.

Aun así, hay muchos que aunque son muy baratos y sus estancias no tienen las mejores calidades, te dan un servicio estupendo y realmente te sientes como en casa.

Desgraciadamente, esto no siempre ocurre y puedes encontrarte sorpresas tan desagradables que quieras huir de allí. Es el caso de uno de los peores hoteles en Mallorca: el Santa Mónica, ubicado en la avenida de Europa, en el Arenal. Tiene una puntuación de 2 estrellas sobre 5 en TripAdvisor y de sus 220 reseñas, 142 son malas o pésimas.

La mayoría de opiniones negativas coinciden en que no tiene suficientes servicios, que la limpieza es pésima, que la atención también es mala y que la comida deja mucho que desear. "No tiene aire acondicionado, ni televisión, ni ascensor de clientes, mala limpieza, mala comida, no nos querían cambiar las toallas, los baños de la entrada estaban rotos y asquerosos. Un hotel para cerrarlo", detalla esta opinión de agosto del 2015.

En julio de 2016, otro cliente explicó que había sido "el peor hotel" en el que había estado. Al entrar en él, le dijeron que no tenía ninguna reserva, algo que también critican otros comentarios. "La habitación estaba sucia y las camas, horribles. La comida es repetitiva y rancia", continua. "El hotel casi arruinó las vacaciones familiares", sentencia.

"Catástrofe al más alto nivel", titula una reseña de junio de 2018, que denuncia el mal trato de los trabajadores, la falta de limpieza y la comida, entre otras malas experiencias. "La señora de la limpieza estuvo allí exactamente una vez en cuatro días y, aparentemente, se sintió tan cómoda en la habitación que me robó el cable de carga del teléfono móvil y algunas monedas de euro", añade.

A partir de 2018 ya no hay más reseñas, porque cambiaron el nombre y hoy en día se llama Hotel Casssandra. Es muy probable que hayan hecho una renovación, porque aunque hay más reseñas malas que buenas, no son tantas en comparación. En este caso, de 122 opiniones, 54 de ellas tienen entre 1 y 2 estrellas y 49 cuentan con entre 4 y 5.

En este caso, uno de los clientes, que se alojó en 2021, terminó por marcharse y solo se alojó una noche: "El peor hotel en el que han estado, una pesadilla. Las habitaciones dan verdadero asco y huele a humedad", critica. "El peor hotel y más asqueroso en el que he estado. La peor elección de mi vida", comenta otro cliente.

"La comida es mala y las habitaciones no están limpias", "Espero que este hotel puedan hacer alguna inspección, ya que no es normal que esté abierto para el público", "El hotel no es adecuado para familias con niños porque es un hotel muy ruidoso con mucha gente borracha, joven y ruidosa", "La comida era repugnante, incomible", son algunos de los peores comentarios.

Hotel Cassandra cuenta con 23 opiniones excelentes

Entre las 122 opiniones, 23 son excelentes y en ellas, todas coinciden en el buen trato y la buena comida, totalmente lo contrario a las malas opiniones: "excelente trato del personal", "habitaciones cómodas", "trato es familiar, muy bueno y muy respetuoso", "este ha sido uno de los hoteles donde mejor nos han atendido y acogido", "la comida genial y tanto las habitaciones como el resto del hotel, muy limpios y acogedores"...

Tanto las buenas reseñas como las malas se escribieron entre 2018 y 2022, por lo que no hay un periodo de tiempo concreto en el que se acumulen unas u otras. Las nacionalidades de los clientes que han escrito las reseñas también son muy variadas, así que no parece haber un peor trato dependiendo de la procedencia del huésped.

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona con el paso de los años.