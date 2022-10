Todo mallorquín sabe, o al menos reconoce, muchas de las costumbres que se practican tanto en los diferentes municipios de la isla como en su conjunto, tanto si son culinarias, de conducta e incluso en el habla.

Todas ellas, además de las preciosas playas y pueblos que tiene Mallorca, son unos de los encantos de 'sa Roqueta' que tantos echan de menos cuando se van a vivir a otro lugar para buscarse la vida o para estudiar.

Lo cierto es que, si no vives en Mallorca, es probable que muchas de estas tradiciones te resulten extrañas porque en tu país no es típico, porque en tu ciudad no significa lo mismo o porque nunca lo has experimentado.

El debate en Reddit sobre una costumbre mallorquina

Esta situación se ha trasladado a Reddit, uno de los foros sociales y de noticias de internet más famosos del mundo, donde los usuarios comparten imágenes y vídeos curiosos o que les llaman la atención (entre otras cosas) para que los demás usuarios opinen o den una respuesta a la duda de quien ha preguntado.

En esta página se ha creado un hilo en la sección 'What is this' (qué es esto) a raíz del comentario de un usuario que ha preguntado qué son las barreras de madera o metal (conocidas como sa post) que se añaden a las puertas de las casas en Mallorca para evitar que entre el agua en la vivienda cuando hay fuertes lluvias.

Aunque la pregunta ya ha sido contestada (de forma correcta), la conversación ha derivado en la cuestión de la utilidad y es que algunos creen que no sirve para evitar inundaciones o que su uso tiene otro motivo detrás.

"Parece algo semidecorativo con lo que también puedes mantener a los perros en casa sin dejar de abrir la puerta y dejándoles ver a los transeúntes" y "en Nueva Orleans eso evitaría que la orina de un borracho entrara por debajo de la puerta" han sido algunos de los comentarios que se han sumado al debate y es que muchos piensan que es una buena forma de evitar que se manchen las puertas cuando perros o personas orinan en la calle.

Otros han comentado que sa post hecha de plástico parece mucho menos fiable que la siguiente imagen compartida, que está hecha de metal.