Durante el mes de agosto, muchos son los pueblos de España que celebran sus tradicionales fiestas y verbenas, incluyendo competiciones, jornadas deportivas, música y gincanas para los más pequeños, entre otras muchas actividades.

Es el caso del pueblo Cascante de Río, en Teruel, que después de varios años sin poder celebrarlas debido a la pandemia, han retomado sus fiestas en honor a la Santísima Trinidad y San José. Del 5 al 8 de agosto, las festejan con toro embolado, vaquillas, orquestas y su peculiar Campeonato Mundial de Lanzamiento de Carretillo que, este año, casi acaba en tragedia.

El pasado 7 de agosto se llevó a cabo la decimosegunda edición de este certamen, que comenzó al rededor de las 19:00 horas, cuando decenas de personas se juntaron en la plaza del pueblo donde se improvisa un campo de competición.

Según el periódico Heraldo, que recalca la importancia del conocimiento de la técnica de lanzamiento, indica que el carretillo pesa 25 kilos y que el récord de la mayor distancia recorrida está en 12 metros.

Las imágenes han sido compartidas en Twitter por el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Teruel, José Javier Armero, que explica que el vídeo le ha llegado por varios grupos de WhatsApp.

En las imágenes, que ya cuentan con 2,1 millones de visitas, se pueden ver a decenas de personas observando el certamen desde una rampa que hay frente a la plaza. En ese momento, un joven lanza la carretilla con todas sus fuerzas y esta va despedida a un grupo de personas. Afortunadamente, golpea un altavoz y no hiere a nadie, de hecho, a pesar del susto, los jueces no dudan en medir la distancia recorrida. Un detalle que no ha pasado desapercibido entre los cientos de usuarios que han dado 'me gusta' y compartido la publicación.