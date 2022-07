Juanma Castaño ha protagonizado una polémica por compartir unas fotografías de sus vacaciones a África en sus redes sociales.

El periodista deportivo y su pareja, Helena Condis, también periodista, han publicado unas imágenes con niños africanos en sus perfiles de Instagram, algo que ha desatado una oleada de críticas.

Aunque no son los únicos influencers que se han visto envueltos en una polémica similar, muchos usuarios les han atacado, escribiendo comentarios como el siguiente: "La moda de ir a África a abrazar negritos para Instagram ha apoderado también al periodismo patrio". La pareja se ha visto obligada a eliminar las imágenes de sus perfiles.

La polémica se ha extendido a la mayoría de las redes sociales e incluso otros famosos e influencers han mostrado su desagrado.

Irse a un país a miles de kilómetros durante un par de semanas para "ayudar" a la población y conocer su modo de vida no es voluntariado, es negocio. La pobreza se convierte en un atractivo turístico y los niños en "algo con lo que hacerse fotos".El efecto que tiene es devastador pic.twitter.com/6fodvDSzI1 — Pablo Sánchez (@Pablosanchezvol) July 26, 2022

El director de la ONG The Health Impact, Pablo Sánchez, ha expuesto los motivos por el que hacerse fotos con los habitantes de un lugar no es adecuado: "El fin de estos viajes es de carácter personal, no solidario. Además, quienes hacen estos viajes reproducen ese complejo de salvador blanco que cree que su presencia es necesaria para resolver los problemas cuando la inestabilidad de estos países es lo que Occidente provoca".

Ha recordado también que "irse a un país a miles de kilómetros durante un par de semanas para 'ayudar' a la población y conocer su modo de vida no es voluntariado, es negocio". "La pobreza se convierte en un atractivo turístico y los niños en 'algo con lo que hacerse fotos'. El efecto que tiene es devastador", lamentó Sánchez.