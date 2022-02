"Soy Gregoria y desde que me casé con Juanillo, mi vida ha cambiado". Así comienza el video de la pareja de ancianos de Córdoba que se ha hecho viral en TikTok y que cuenta con más de 4,6 millones de visualizaciones. En él, Gregoria y su marido, Juanillo, explican cómo es su vida en el campo parodiando el documental de 'Soy Georgina', un docureality de Netflix sobre Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo. "Yo era una mujer normal y desde que estoy con él, todas me envidian", declara Gregoria, imitando los comentarios del futbolista y de la joven.

"Pasé de ir andando a ir en descapotable", afirma mostrando el tractor en el garaje, "Yo soy la más sexy de mi pueblo" o "Cuando voy al súper todo el mundo me conoce, me agobio" son algunas de las frases en tono sarcástico que ha hecho reír a los seguidores del nieto de Gregoria y Juanillo.

La publicación fue compartida por el usuario de TikTok @joseriverapayan que grabó a sus abuelos, que viven en el campo, con este tono humorístico y gracias a ello han conseguido más de 666.000 'me gusta' en la red social en menos de una semana. Los comentarios tampoco tienen desperdicio: "Tiembla Georgina", "Esto es una obra maestra" o "¿Cuándo sale en Netflix?" Son algunos de los más destacados. La audiencia, en general, le ha seguido la broma a la pareja.

Una de las frases más cómicas es la última, donde habla de su vida pasada y del cambio que ha tenido ahora que es rica: “He ordeñado vacas, he segado maíz, he cogido algodón, y ahora soy la puta ama”, imitando la frase de Georgina en el documental en la que dice "Fui camarera, fui limpiadora, fui dependienta y ahora soy la puta ama".

'Soy Georgina'

Hace unas semanas se estrenó 'Soy Georgina', el documental de Georgina Rodríguez, la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, en Netflix. En él, explica cómo ha cambiado su vida desde que conoció al portugués y muestra su vida de lujos actual: coches, joyas, ropa, yates, entre otros. Además, a lo largo de los episodios Georgina también vuelve al lugar donde pasó mayor parte de su infancia y adolescencia, la ciudad de Jaca en Aragón. También aparece Mallorca, destino donde veranearon tras la Eurocopa de 2021. "Mallorca me encanta. Son las terceras vacaciones que pasamos y sus aguas son las mejores de Europa", confiesa Georgina.

Desde su estreno, ha conseguido ser una de las producciones de Netflix que ha llegado al top 10 de lo más visto durante la semana de lanzamiento y, además, ha provocado la creación de muchos memes en las redes sociales, como el de Gregoria y Juanillo.