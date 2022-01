Debido a la introducción de la publicidad personalizada hace varios años, las dudas sobre si los móviles tiene el micrófono activo constantemente comenzaron a surgir.

Los anuncios que nos encontramos en la red normalmente vienen de las cookies que aceptamos al entrar en una página web y como resultado de las búsquedas que hacemos en Google. Sin embargo, los anuncios de las redes sociales son tan personalizados que, en ocasiones, algunas personas dicen que responden a conversaciones o temáticas de las que hemos hablado con amigos o familiares, sin haberlo buscado en internet.

Muchos son los testimonios que se han visto en las redes sociales relacionados con este fenómeno. Sin embargo, una extrabajadora de una de las redes sociales más grandes del mundo desveló algo que muchos sospechaban.

Katie (@phoeniz_elton_andme) subió un video hace tres días respondiendo a la cuestión: "¿Cuál es el secreto que puedes contar de una compañía en la que ya no trabajas?". La usuaria es una mujer de Florida, Estados Unidos, que estuvo trabajando durante dos años para "la red social más grande del mundo" a la que ella apoda "Smeismook" / "Weta", con la intención de no tener problemas legales. Aun así, muchos de los comentarios han entendido que podría tratarse de una extrabajadora de Facebook / Meta e incluso muchos afirman que no les sorprende lo que cuenta.

En esta publicación, que cuenta con casi 12 millones de visualizaciones y 1,4 millones de 'me gusta', la estadounidense explica que trabajó en el departamento publicitario y que es cierto que "nos escuchan".

Algunos de los comentarios le pedían que lo explicara un poco mejor y la usuaria decidió hacer otro vídeo hablando sobre ello más detalladamente. En este explica que los anuncios "no están estrechamente relacionados a las conversaciones" y que no hay gente escuchándolas, sino que son ordenadores que "están atentos a frases o palabras clave para realizar perfiles demográficos, categorías de ventas, grupos geográficos, entre otros". Después de esos procesos es cuando se recibe el anuncio personalizado, así como explica Katie.

Asimismo, en 2019, Marck Zuckerberg negó rotundamente que sus aplicaciones escuchasen a los usuarios y aseguró que la publicidad que aparece en las redes sociales no está propulsada por las conversaciones de las personas.