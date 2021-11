El repartidor de Amazon que fue despedido en Florida (Estados Unidos) tras viralizarse un vídeo en el que se veía a una mujer saliendo descalza de la parte trasera de su camioneta de trabajo ha dado su versión de los hechos. Y, lejos de dar una excusa peregrina, ha venido a confirmar lo que todo el mundo pensó tras observar las imágenes.

Tywan George, que así se llama el ya extrabajador del gigante del comercio electrónico, explicó al portal TMZ que la chica del vídeo es "mi compañera. La conozco personalmente". Ante la insistencia del entrevistador sobre qué estaban haciendo él y la mujer en la camioneta, George dijo socarrón que solo estaba haciendo su trabajo: "entregando el paquete". "El alquiler es alto en la ciudad. Solamente estaba llegando a final de mes", añadió.

Acto seguido, quiso restar importancia a lo sucedido: "Eso fue una vez. Un incidente de una sola vez. Honestamente, sin embargo, hice lo que haría cualquier otro hombre en Estados Unidos. Es lo que es".

El exempleado admite que sabía cuál iba a ser el desenlace cuando vio que el vídeo se había viralizado porque Amazon es "estricto" en cuanto a las violaciones de sus políticas. No obstante, considera exagerado que le echaran: "No hubo ningún paquete reportado como perdido, no se reportó nada robado, fue solo que el incidente se volvió viral".

Pero después de esas declaraciones se ha sabido que practicar sexo no era lo único que hacía en su furgoneta de reparto. Tywan también aprovechaba el vehículo para grabarse en él rapeando y bailando: