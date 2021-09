Tras las denuncias de los usuarios y de la Obra Cultural Balear, la proliferación de casos de discriminación lingüística en la sanidad pública de Baleares ya ha provocado un conflicto entre los partidos del Pacto. Més per Mallorca ha forzado una reunión de urgencia de los socios del Govern para tratar el tema, después de las denuncias de usuarios del centro de salud de Son Pisà de Palma y de Campos, a los que se les recriminó que se dirigieran al personal sanitario en catalán.

La gravedad de la situación a obligado a intervenir al ‘president’ en las redes sociales Àngel Aguiló, que ha publicado un vídeo que “me daba mucha pereza hacer”, pero que se ha visto obligado para denunciar la gravedad de “que no puedas ir al médico y expresarte en tu lengua, y lo más grave, que los que mandan le quiten importancia”, señala en referencia a las palabras de la consellera Patricia Gómez, quien restó importancia a las denuncias presentadas en las últimas semanas.

“Si yo voy al médico le tengo que poder explicar en mi lengua, en la que me siento más cómodo y que es la lengua propia de esta tierra el problema que tengo”, afirma Aguiló, quien no comprende que un médico no sea capaz de entender lo que le dice un paciente. “Ya no te digo que me conteste en mi lengua, que me deje expresar en mi lengua”, añade en el mensaje.

T'assegur que aquest vídeo me feia molta mandra fer-lo, però l'he fet.



Restar importància al fet que un ciutadà vagi al metge i li neguin el dret d'expressar-se en la seva llengua és molt greu.



Pareix mentida, però som al 2021. pic.twitter.com/ws0eoM1eDr — Àngel Aguiló Palou, President (@AngelAguiloP) 4 de septiembre de 2021

El vídeo de Aguiló ha conseguido miles de reproducciones en pocas horas y centenares de reacciones en sus redes sociales.