Algo que tenemos claro es que las fotos publicitarias de los productos suelen estar algo retocadas, o mucho, depende. Por eso no tenemos que creernos todo lo que vemos porque podemos encontrarnos en al situación de comprar un producto y, al abrirlo, llevarnos una decepción. Esto es lo que le pasó a una clienta que compró unos gnocchi al pesto de Mercadona.

La usuaria, que cuenta con más de 130.000 seguidores, ha publicado en su perfil de Twitter tres fotografías del producto para mostrar que no era exactamente lo que ella esperaba: "Necesito respuestas Mercadona". La realidad era que la foto no se correspondía a lo que ella compró y la cantidad de pesto de gnocchi era bastante inferior a lo que mostraban. No se parecían en nada a la foto.

El perfil oficial de Mercadona en al red social ha contestado: "Buenas tardes. Lamentamos lo sucedido. Para que lo responsables puedan revisarlo, ¿podrías darnos el número de lote y fecha de caducidad? También necesitamos la tienda dónde lo compraste. Gracias". A pesar de esto, el tuit se ha viralizado con casi 4.000 me gusta.