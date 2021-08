El influencer mallorquín Naim Darrechi ha vuelto a protagonizar una polémica en las redes sociales por sus comentarios en una entrevista publicada por el youtuber Daniel Santomé, más conocido como Dalas Review, también es conocido por sus comentarios incendiarios y su cuenta de Youtube tiene 10 millones de suscriptores. El vídeo que ha subido con el influencer ha conseguido 1,6 millones de visitas en tan solo 48 horas.

En una larga conversación, de la que sólo conocemos algo más de una hora, Darrechi asegura que sus polémicas declaraciones sobre practicar sexo sin condón eran "broma" y que él "raramente" tiene relaciones sexuales sin consentimiento. El pasado mes de julio el tiktoker confesó que no le gusta emplear preservativo y que “siempre intento acabar dentro”. Unas afirmaciones que provocaron una reacción viral en su contra, tanto por parte de sus seguidores como del resto de usuarios, y le acusaron de hacer apología "de la violación y el abuso sexual". También las instituciones como el Govern o el Ministerio de Igualdad anunciaron acciones judiciales contra el youtuber.

“Me gusta dentro acabar dentro, esa es la verdad (…) yo no puedo con condón, nunca lo utilizo, hasta que un día dije, tío, es raro que nunca haya dejado a una chica embarazada, tantos años, así que voy a empezar acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema, y nunca ha pasado nada”, "Yo les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos”, explica entre risas en un fragmento que se ha viralizado en Twitter.

Naim Darrechi con 26 millones de seguidores en tiktok y Mostopapi con mas de 3 millones de seguidores en sus redes han hecho apología de la violacion.

Correrte dentro de una mujer sin su permiso es VIOLAR.

Dalas afirma en los primeros minutos del vídeo que Naim estableció unas reglas para la publicación del video y que, por tanto, hay varios cortes y partes que no se han publicado. En él, los dos youtubers hablan sobre el tema del aborto, del cual Naim ya había dado su opinión en redes sociales y por el que había sido muy atacado. En esta ocasión, Daniel le preguntó por el aborto en caso de violación y no tardaron en entrar en un debate intenso en el que sus opiniones confrontaron bastante. Naim aseguró que el bebé no tiene culpa de la agresión: "Ese bebe no tiene por qué ser mala persona", afirmó. Dalas, por su parte, le pedía que se pusiera en la piel de la mujer que tiene que criar un hijo fruto de una experiencia tan traumática. La confusa respuesta se está haciendo viral en Twitter. Insiste con la pregunta: "¿Cómo crees que va a ser la vida de la mujer después de tener un hijo que no quiere?". Naím, sin argumentos, responde: "Pregúntaselo a las familias de África".

Las redes sociales se han llenado de críticas tanto a ambos protagonista de la entrevista por sus comentarios aunque parece que Naim ha "cavado su propia tumba" con declaraciones bastante desafortunadas.