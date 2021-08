Delfina Pignatiello ha decidido borrar parte de su contenido en las redes sociales a causa de las críticas sobre su actuación en su debut en Tokio 2020.

La joven de 21 años es una nadadora argentina, ganadora de 2 medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, que participaba por primera vez en los Juegos Olímpicos este año. Siempre ha sido muy activa en las redes sociales, cuenta con casi con 90.000 seguidores en Twitch, 762.000 en Instagram y 99.000 en Twitter, sin embargo, la nadadora ha decidido borrar gran parte de su contenido, restringir comentarios y borrar todos los vídeos de tu plataforma de streaming por su salud mental.

"Perdón, de corazón. Me encantaría seguir haciendo streams y seguir con el canal de Youtube, pero estoy en una situación que me sobrepasa. Me siento muy lastimada y necesito priorizar mi salud mental y bienestar", explicó a través del Discord para sus seguidores. "No sé qué pasará de acá en adelante, pero sepan que los voy a extrañar. Y muchas gracias por el aguante. Me lo llevó en el corazón. La gente es muy cruel, y por más que ignore quiero cuidar mi salud mental por sobre todas las cosas", ha declarado la joven.

Pignatiello registró un tiempo de 16m 33s 69 en los 1.500 metros, marca que la posicionó octava en su serie mientras que en los 800 metros, también quedó en el octavo lugar, con un tiempo de 8m 44s 85, a 26.08 segundos.