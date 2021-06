Un problema técnico en la red de distribución de contenidos online (CDN) estadounidense Fastly ha provocado este mediodía la caída de cientos de páginas webs, entre ellas decenas de periódicos y medios de comunicación de todo el mundo.

Desde The New York Times, The Guardian, Finantial Times, CNN o El Mundo hasta Diario de Mallorca y el resto de cabeceras del grupo Prensa Ibérica, se han visto afectadas por la caída, que también ha provocado incidencias en otras webs, como Amazon, HBO Max, Hulu. Twitch o Reddit.

⚠️ Un problema técnico de Fastly, un proveedor de servicios de computación en la nube, no permite acceder con normalidad a la web de @diariomallorca y al resto de medios de @PrensaIberica. Este problema también afecta a otras grandes cabeceras nacionales e internacionales. — Diario de Mallorca (@diariomallorca) 8 de junio de 2021

Y ya se sabe que cuando hay un problema, Twitter está ahí para regodearse. ¡Emergencia, emergencia!

🚨#ALERTA | Caída masiva y global del servicio de Internet. Afecta los servidores de webs importantes y medios como Amazon, Reddit, Twitch, Vimeo, NY Times, Financial Times



📌Se inició con la caída de 'Fastly', uno de los mayores servidores web mundiales pic.twitter.com/MJcdq02g2h — Dataclave (@Dataclave) 8 de junio de 2021

🚨 El aparente culpable parece ser un problema con la red Fastly, que anunciaron hace minutos de un problema en el rendimiento de sus servicios CDN, y que continúan investigando.



Lo contamos 👇https://t.co/H6DfYtfRJ4 pic.twitter.com/MFutrskwr0 — xataka (@xataka) 8 de junio de 2021

El resumen de lo que ha pasado hoy es este:

Las webs que tienen el servidor en Fastly hoy pic.twitter.com/TgOVIhSu2N — Me Parthor Culo (@me_parthor) 8 de junio de 2021

Como diría Fernando Simón, en principio con esta incidencia solo “se habrán caído una o dos webs como mucho”.

Por lo de Fastly se habrán caído una o dos webs como mucho pic.twitter.com/E5Ui3EMylE — Me Parthor Culo (@me_parthor) 8 de junio de 2021

Y es que la culpa, es de los becarios, como siempre.

El becario de Fastly después de dejar a todo el mundo sin Internet pic.twitter.com/rFhmYlAWbJ — Alejandro 🏳️‍🌈🇮🇨 (@__Clipper) 8 de junio de 2021

Las oficinas de Fastly hoy: pic.twitter.com/sNSaeqSjpQ — Desayuno Bufé 🥐 (@desyunobufe) 8 de junio de 2021

Muy Fastly no serán para lo que están tardando en restaurar el servicio — Rubén Córdoba (@rubcordoba) 8 de junio de 2021

Imágenes EN EXCLUSIVA 🔥 del equipo de Fastly al entrar en los servidorespic.twitter.com/BTOw2U08ZE — Gamereactor España (@GamereactorES) 8 de junio de 2021

Un abrazo a la gente de @fastly y a todos sus clientes con servicios caídos #hugops pic.twitter.com/gnWZwiHvmk — Sergio Conde (@skgsergio) 8 de junio de 2021

No obstante, a ti Millennial, que no has visto un periódico en papel en tú vida, hemos tenido que recordarte que todavía existen.