Estimada @silviabril, em consta que el @Buenafuente i tu estimeu Menorca i la visiteu tant com podeu. Per tant, no entenc aquesta actuació teva, que fa de tot menys gràcia. Tu saps que a les illes Balears SÍ rallam Català. Com a menorquí, amb les teves paraules m’he sentit ofès. https://t.co/kj5VxnbKGj