El anuncio del cierre del bar Can Àngel de Palma, famoso por sus pomadas, bocadillos, menús y futbolín, ha impactado en varias generaciones de mallorquines, que pasaron algunos de los mejores momentos de su juventud en este local situado en la calle de Sant Jaume.

Desde que Mallorca Insonora hizo público a través de su cuenta de Twitter que Can Àngel cerraba -una noticia recogida por Diario de Mallorca- han sido numerosos los lamentos en las redes sociales.

Avui és un dia trist. Avui can àngel deixa de ser can Àngel. Anys de pomades, futbolins i birres. Palma avui és una ciutat una mica més trista. pic.twitter.com/Y00mcxNdLU — Mallorca Insonora (@Mallorcainsono1) 13 de abril de 2021

“Mierda, para mi una de las peores noticias del día. Lo siento pero en este bar he pasado media juventud. Buenos momentos, malos, he echo amigos, conocí a una novia. En definitiva era el sitio donde nos juntábamos para empezar la fiesta nocturna”, afirmada un internauta. “Tanto por los años que he sido cliente como por tiempo que trabajé allí, me llevo una carreta de buenos recuerdos que espero que me acompañen siempre”, señalaba otro.

Mierda, para mi una de las peores noticias del día. Lo siento pero en este bar he pasado media juventud. Buenos momentos, malos, e echo amigos, conocí a una novia. En definitiva era el sitio donde nos juntábamos para empezar la fiesta nocturna. https://t.co/v4FbXJFOeT — XeBoLaX (@HXeBoLaX) 13 de abril de 2021

I què he de dir? Idò que fa molta pena. Tant per els anys que he estat client com es temps que hi vaig fer feina, me'n duc una carretada de bons records que esper que m'acompanyin sempre. https://t.co/2NFpB2eUfZ — Joanmi (@joanmimass) 13 de abril de 2021

Esta son solo dos de las reacciones, que se cuentan por centenares:

Es 16 d’agost del 97 a les 01:00, just d’aquesta porta sortia sa que seria (i és) sa dona de sa meva vida. Gràcies Àngels, pare i fill. Sort per tothom. — goindiancreek (@goindiancreek) April 14, 2021

Tots els llocs on els mallorquins hem crescut acaben desapareixent... una gran llastima que ningu faci qualque cosa al respecte. — Marcos Green (@marcospmi) April 13, 2021

Un més a la llista de caiguts en combat, un bocí de la nostra història que pasa al full dels millors records.,,😢😢 — Sa Llimona Mallorca (@sallimona) April 13, 2021

😢Jurrr😖 Aish... En sa memória queden ses horabaixes-vespres d'aquells divendres en sortir de s'institut — Paula Simonet (@PaulaSimonet) April 13, 2021

La pandèmia només accelera el tumor que pateix una ciutat sense més ànima que l'alè momentani, cada vegada més asincrònic entre la vida real i la imatge promocional — Ferran Aguiló i Sureda (@AguiloFerran) April 13, 2021

Quina llastima... Es Carreró, Ca n'Angel, digau-me que es Guirigall encara hi es... Quins temps! — Aina (@Aina94162288) April 13, 2021

Ostia tú!

Con la cantidad de guiris a los que mandaba ahí y que se pudieran pomadas.

Local auténtico. Como pocos. Genuino. Auténtico. Y muchas cosas más.



La ciutat serà ben segur una mica més trista!!! — José Luis Llabrés (@jllabellon) April 13, 2021

Pomades, futbolín, siempre buena compañía y risas, muchas risas... Hoy me siento un poco más viejo, pero también más afortunado por esos tiempos — Eugenio (@eusanmo) April 13, 2021

Hi he passat per davant i no m'ho creia. — Albert Nicolau (@AlbertNiver) April 13, 2021

Joder, quin día mes trist, per noltros era un santuari. — Pep Lluis (@espikermallorca) April 13, 2021