Mallorca ha entrado este mes de enero en el universo Out of context (fuera de contexto).

Los usuarios habituales de Twitter sabrán que esta red social cuenta con centenares de cuentas de este estilo, que reproducen frases o declaraciones en vídeos cortos o gifs de personas fuera del contexto en el que fueron pronunciadas, lo que en muchas ocasiones las convierte en pequeñas piezas con un marcado tono humorístico y hasta surrealista.

Como su nombre indica, el Out of context reproduce momentos sacados de contexto que sirven para definir la forma de ser del protagonista o protagonistas con frases que se pueden aplicar a múltiples situaciones.

Desde hace pocos días hay una nueva cuenta de Twitter que deja en fuera de contexto, no a una persona o a un personaje en concreto, sino a todos los mallorquines. Mallorquins out of context se estrenó el 21 de enero con algunos momentos muy católicos:

Nuestros políticos también nos han dejado momentos muy ‘out of context’: desde “Ses illes són meves”, pronunciado por Catalina Soler en el Senado, hasta el “Sabemos que es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer, y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los (SIC) que hemos dicho que íbamos a hacer” (¿O no era así?) del expresident José Ramón Bauzá.

También los hay de históricos:

Y de los que definen una manera de hacer que marcó época:

Hay mallorquines que se lucen lingüísticamente:

¡Aprended a insultar ya!

Y hay momentos dramáticos, que han traspasado las fronteras de ‘sa Roqueta’:

Eso sí que fue un drama mallorquín:

¿Qué tal la vida?

Y es que, al fin y al cabo, los mallorquines no somos tan diferentes a los demás:

Eso sí, como Mallorca no hay nada: