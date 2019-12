El gesto de cariño entre estos dos niños conmueve a los internautas

Tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro para entender sus sentimientos sin que sea necesario expresarlo directamente es un gesto sencillo, pero difícil de encontrar, al menos, en el mundo de los adultos. A esa capacidad se la denomina empatía y es, precisamente, la que ha inspirado a muchos, adultos y no tan adultos, en un vídeo protagonizado por dos niños con necesidades especiales que se ha hecho viral en redes sociales.



Las imágenes de un niño con síndrome de Down consolando a un compañero de clase con autismo han dado la vuelta al mundo desde una escuela de México, donde supuestamente se grabaron las imágenes, hasta la India, donde algunos medios de comunicación han compartido la noticia.



El afecto y la empatía mostrados en el vídeo por el niño con síndrome de Down al tratar de calmar a su angustiado compañero de clase, abrazándolo y consolándolo ha conmovido e inspirado a personas de todo el mundo.



La escena ha sido difundida principalmente en Facebook, donde ha sido reproducida 19 millones de veces. Y no es la única red social: Twitter o Reddit también se han hecho eco del noble gesto.





My heart can't ??



A boy with Down syndrome with a huge heart, comforting in his own way his colleague, an autistic child.



This is EMPATHY in its purest form ??



(Via FB Jalisco oculto) pic.twitter.com/eoSywovSvL