Twitter se mofa del "plan" de José Manuel Soto tras exhumar a Franco

Este es el plan:

Exhumar a Franco, luego volar la cruz, santificar al Frente Popular, demonizar a la Iglesia, debilitar al Ejército, disolver la @guardiacivil , prohibir los toros, abolir la Monarquía, deslegitimar la transición, trocear España...



No pararán hasta conseguirlo... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) 27 de agosto de 2018

El perfil de twitter de José Manuel Soto declarado como uno de los mejores lugares de peregrinación franquista después del Valle de los Caídos y Génova 13 según TripAdvisor. — Verónica Blanco (@Vero_Blanco) 28 de agosto de 2018

Lo mejor de leer a José Manuel Soto es que me teletransporta al bar sin necesidad de salir de casa. — La vecina violeta (@lavecinavioleta) 28 de agosto de 2018

El Gobierno y Podemos pactan una partida presupuestaria para escolarizar a José Manuel Soto. — Fairlaine (@Fairlane4) 28 de agosto de 2018

es uno de los personajes más polémicos de Twitter y su último mensaje no ha sido menos. El cantante ha utilizado su cuenta para manifestar su opinión en torno a la exhumación de los restos de Franco.Para ello, Sotoque, según él, está por venir: "Exhumar a Franco, luego volar la cruz, santificar al Frente Popular, demonizar a la Iglesia, debilitar al Ejército, disolver la Guardia Civil, prohibir los toros, abolir la Monarquía, deslegitimar la transición, trocear España€". Después finaliza con un "no pararán hasta conseguirlo€", en referencia alAnte el comentario, muchos usuarios de Twitter han decidido ironizar con lo dicho por Soto. Tuits como "José Manuel Soto se siente víctima del odio... Nosotros de sus canciones", "Abrázame hasta que José Manuel Soto deje de decir gilipolleces" o "Y el botijo, José Manuel, con el botijo también quieren acabar" han copado las respuestas, pero no son las únicas. De hecho,: un pack con toda su discografía.