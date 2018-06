Las redes se burlan de la Roma por el montaje fotográfico con su nuevo fichaje

OFFICIAL ?? Bryan Cristante is an #ASRoma player!



The Italian international midfielder becomes our third signing of the summer! ?????? pic.twitter.com/VvH6OtRhhB — AS Roma English (@ASRomaEN) 8 de junio de 2018

¡MAS QUE OFICIAL!



Bryan Cristante (ITA) es nuevo jugador de la Roma, y vaya manera de presentar su fichaje. Tremenda edición. pic.twitter.com/ut62U54RNv — Inter Fútbol (@InterFutbol13) 8 de junio de 2018

Montaje espectacular de los diseñadores de la Roma... Bryan Cristante ya luce la camiseta de la Roma con este GRANDISIMO edit...



???????????????????? pic.twitter.com/kLvcOH08rR — EC27 (@_EC27_) 8 de junio de 2018

Absolutely nothing but respect for the picture @ASRomaEN used to announce the signing of Bryan Cristante ???? pic.twitter.com/qR95nkQv5J — Football Accumulator (@FootballAccumul) 9 de junio de 2018

Else ha convertido en un fenómeno viral. Y no ha sido por las cualidades futbolísticas del jugador, sino por la curiosa forma en la que el club de la capital italiana ha comunicado la incorporación del jugador, de 23 años.Para dar a conocer el fichaje, la Roma ha colgado en las redes sociales una foto de Cristante. Nada nuevo si no fuese porquede una forma como mínimo cuestionable. Y es que ya son muchos en las redes sociales los que consideran que puede tratarse delEn la foto, Bryan Cristante aparece luciendo su antigua camiseta del Atalanta y por encima, conla camiseta de la Roma. Sin duda, un montaje mejorable, tal y como las redes sociales se han encargado de recordar.