El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) es una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de las 20 más incapacitantes.

Un trastorno de la ansiedad que se caracteriza por pensamientos obsesivos recurrentes que generan inquietud, ansiedad o temor, y que trastoca el día a día de quienes lo padecen. La aparición de estos comportamientos repetitivos pueden surgir tras un episodio traumático (como puede ser un accidente o una muerte cercana) o por estar predispuesto genéticamente.

Cada persona es un mundo, pero, los tipos de TOC más frecuentes son los siguientes:

Se estima que alrededor del 2,5% de la población española sufre algún Trastorno del Obsesivo Compulsivo. Pero, ¿cómo es vivir con TOC?

«Hay personas con TOC que no pueden salir de casa»

Vanessa Santano ha vivido en su propia piel lo que es el Trastorno Obsesivo Compulsivo en el día a día. Su hijo comenzó a los 7 años a mostrar manías que, a raíz de la pandemia y la muerte de un familiar, comenzaron a empeorar.

“El no tocar las cosas, el desinfectado de manos… Ahí empezó. Lavarse las manos más de 20 o 30 veces diaria. Incluso tuvo dermatitis en las manos. Pero, lo más preocupante fue cuando dejó de comer porque pensaba que los platos estaban contaminados”, nos cuenta por teléfono esta madre cacereña.

El momento de recurrir a especialistas, asegura, fue complicado: «Acudí a un psiquiatra privado porque no podía esperar. Empezó su tratamiento, su terapia, y ha ido mejorando, aunque esto va y viene».

El tratamiento del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) es una combinación de medicación y terapia que, en su caso, es a través de cuentos y juegos: «Para no lavarse las manos le dábamos un premio si no se las lavaba. SI tocas el timbre, te damos un euro».

Sin embargo, en plena pandemia, esto supone un reto: «En todos sitios tienes gel hidroalcohólico, no tienes que tocar las cosas… Cuando comenzó el colegio en septiembre, retrocedió».

La necesidad de comprender lo que le ocurre a su pequeño le hizo formarse en la materia y crear la Asociación de Trastornos Obsesivos Compulsivos de Extremadura. Es la primera organización, sin ánimo de lucro, para pacientes y familiares que sufren TOC en la Comunidad Autónoma extremeña.

En la actualidad, esta asociación cuenta con 62 socios con TOCs de todo tipo: «La ansiedad y la depresión suele estar detrás de esta enfermedad. Tenemos gente que se está tratando y lleva una vida plena pero, cuando llega, por ejemplo, una pandemia, puedan llegar a tener una recaída». «Hay gente que no es demasiado grave el TOC que ya lo ha superado. En los casos más graves, es un proceso más largo y puede no llegar a desaparecer».

Santano hace hincapié que «con el tratamiento, terapia y grupos de apoyo, van llevando una vida más o menos plena. En los más graves, la medicación ayuda bastante».

La enfermedad incapacitante

El Trastorno Obsesivo Compulsivo es una de las veinte causas principales de incapacidad en el mundo, sobre todo, en edades comprendidas entre los 15 y 44 años. Dificulta la vida cotidiana y, sobre todo, el contacto con los demás.

«En el caso del TOC de orden, todo tiene que estar milimétricamente colocado y, si no está así, no pueden hacer otra cosa. En un examen, si tienes que estar colocando el folio o el bolígrafo, al final no puedes hacer el examen», destaca la presidenta de la Asociación de TOC de Extremadura.

Santano también quiere derribar muros de la enfermedad: «El estigma de la enfermedad mental o del trastorno mental está ahí. Les da vergüenza, pudor, miedo contar que padecen TOC y la mayoría no los cuentan».