Un estudio con participación del CIBEREHD revela, por primera vez, que la incidencia real de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EIII) en España es de 16 casos cada 100.000 habitantes-año.

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) incluye varias patologías crónicas cuya principal característica es la inflamación intestinal, «originada por factores inmunológicos, genéticos y ambientales». Así lo explican desde la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD).

Te puede interesar: ¿Es posible que bacterias del intestino puedan estar relacionadas con enfermedades del cerebro?

Además de al sistema digestivo, esta patología afecta también a otras partes del organismo.

Estamos hablando de la colitis ulcerosa, la Enfermedad de Crohn y la Colitis indeterminada.

La enfermedad inflamatoria intestinal suele diagnosticarse en pacientes jóvenes y, hasta ahora, su incidencia entre la población general española ha sido una incógnita.

Precisamente con el fin de conocer la prevalencia de esta patología intestinal el doctor Gisbert ha trabajado junto con la doctora María Chaparro, médico especialista en digestivo en la Unidad de Atención Integral al Paciente con Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario de La Princesa e investigadora de CIBEREHD.

Ambos han liderado el estudio titulado Incidence, Clinical Characteristics and Management of Inflammatory Bowel Disease in Spain: Large-Scale Epidemiological Study (EpidemIBD).

Estos resultados están publicados por el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU).

Resultados del estudio EpidemIBD

El estudio ha incluido a más de 3.600 pacientes recién diagnosticados de enfermedad inflamatoria intestinal a lo largo del año 2017, lo que supone una incidencia de 16 casos por cada 100.000 habitantes al año.

En concreto, 7,5 para la enfermedad de Crohn y 8 para la colitis ulcerosa. Estas cifras son superiores a lo descrito previamente en España y similares a lo observado en países del norte de Europa.

«Extrapolando estas cifras, podemos estimar que cada año se diagnostican en nuestro país aproximadamente 10.000 nuevos casos de EII», asegura la doctora Chaparro.

Además, hasta un 20% de los pacientes con enfermedad de Crohn presentaban complicaciones (estenosantes o fistulizantes) en el momento del diagnóstico.

El estudio destaca la elevada frecuencia de uso de fármacos biológicos, principalmente en la enfermedad de Crohn.

El doctor Gisbert explica que gracias al estudio se observó que «el uso de recursos terapéuticos en la EII es elevado y superior a lo descrito previamente. Esta información es de gran valor para todas las partes implicadas en la atención de estos pacientes».

En este sentido, durante los primeros 12 meses desde el diagnóstico, un tercio de los pacientes habían recibido tratamiento con corticoides sistémicos.

Una cuarta parte había recibido inmunosupresores, el 15% biológicos y el 5% habían sido operados por la EII.

Cifras especialmente elevadas en los pacientes con enfermedad de Crohn

Aproximadamente el 50% de estos pacientes recibieron corticoides sistémicos, el 50% inmunosupresores y aproximadamente el 30% había estado expuesto al tratamiento con biológicos a los 12 meses del diagnóstico.

Además, uno de cada 10 pacientes con enfermedad de Crohn había precisado al menos una intervención quirúrgica a lo largo del primer año.

Con respecto a los ingresos hospitalarios, un tercio de los pacientes había sido hospitalizado en el primer año desde el diagnóstico.

Por otra parte, más del 70% de los ingresos ocurrieron por el brote de debut de la enfermedad.

En palabras de la doctora Chaparro y del doctor Gisbert: «los resultados de este estudio subrayan la importancia de la enfermedad inflamatoria intestinal para los sistemas de salud y para la sociedad en general, que tienen que hacer frente al manejo de una enfermedad tan compleja».

Para alcanzar los objetivos propuestos, han trabajado de forma conjunta más de cien unidades de EII distribuidas por todo el territorio nacional. Con un área total de referencia de más de 22 millones de habitantes adultos.

De esta forma, han constituido uno de los estudios más amplios a nivel mundial sobre la epidemiología de una enfermedad.

Esta coordinación entre más de cien centros y varios cientos de colaboradores ha sido uno de los retos que ha supuesto la ejecución del estudio EpidemIBD.