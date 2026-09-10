Algunas viejas glorias

Algunos creadores de cómics tienen un momento de gloria, una década en la que se convierten en el centro del universo tebeístico. Después llega la siguiente oleada de autores, desplazando alegremente a quienes les precedieron.

Tex. El valle del terror. / .

Pero muchos dibujantes se resisten a la desaparición, creando tozudamente obras de calidad dispar. Veamos algunos casos, ordenados por edad. Empezando por el casi centenario Alejandro Jodorowsky (Tocopilla, Chile, 1929). Nos llega ahora el integral de Los hijos del Topo, una obra publicada en Francia en 2016 y de la que tan solo conocíamos el primer álbum. Jodorowsky parte de la película que le dio fama, El topo, y construye una retorcida metáfora, visualizada con el fenomenal dibujo de José Ladrönn (Minatitlán, México, 1967), sin duda lo mejor de la función. Volvemos a temas habituales en el chileno: luchas entre hermanos, pecadores que se convierten en santos, violencia y erotismo entremezclados... El que tuvo retuvo y Jodo sigue en plena forma, a su peculiar y extravagante manera. Lo tomas o lo dejas.

Barrio 5. El debutante. / .

Hermann Huppen es un enorme dibujante que nos dejó recientemente. No llegó a cumplir los 90, pero estuvo cerca y mantuvo su vigor hasta el final, facturando obras con un grafismo prodigioso. Personalmente, me inclino por su primera etapa. No porque su dibujo languideciera, algo que nunca ocurrió. Prefiero Bernard Prince y Comanche por la calidad de los guiones de Greg (Ixelles, Bélgica, 1931- Neuilly-sur-Seine, Francia, 1999), un escritor a la altura de los mejores. Luego el dibujante consideró que podía prescindir de él y, en mi opinión, se equivocó. Aquí y allá firmó álbumes interesantes, ya que fue muy prolífico y estadísticamente no puedes fallar siempre. Pero ninguno me conmovió tanto como las aventuras imaginadas por Greg. Descansa en paz, Hermann, lo tienes bien merecido.

Relatos de la paranoia. / .

Magnus (Bolonia, Italia, 1932- Imola, Italia, 1996) cumpliría 87 años, pero no alcanzó los 60. Antes de morir dibujó un Texone, uno de esos libros especiales de Tex que los italianos encargan a los mejores dibujantes del mundo. Magnus aprovechó bien el encargo, aunque falleció sin verlo publicado. Lo conocimos en los 80, con un grafismo que oscilaba entre lo relamido y lo minucioso y con obras muy diversas. De la recreación sociopolítica a la aventura de terror erótico, pasando por fantasías sexuales como aquella historia de las píldoras, de tan grato recuerdo. Ahora se están recopilando las aventuras de Necrón y nos llega El valle del terror, una de las historias de Tex mejor dibujadas que he leído. Quizá no sea el autor más dinámico, pero sí el más currante. Sus fondos, detallados y cargados de tramas, son una delicia, auténticos grabados que además encajan con el carácter pulp del relato. En un momento en el que los ajustados plazos no permitirían a nadie facturar un trabajo semejante, es un placer poder disfrutar de esas atmósferas, esas iluminaciones intrincadas, ese detalle dentro del detalle. No se lo pierdan porque lo disfrutarán.

Los hijos del topo Alejandro Jodorowsky y José Ladrönn Reservoir Books 238 páginas 34,90 euros

Últimas entregas

Nuestro siguiente jovencito es español. Tiene 85 años y continúa al pie del cañón. Para quienes seguimos considerando a Carlos Giménez (Madrid, 1941) el mejor dibujante de cómics de este país de todos los tiempos, resulta deprimente enfrentarse a sus últimas entregas. Podíamos soportar la debilidad del dibujo, que lógicamente pierde fuerza con el paso de los años. Pero es que también los guiones flojeaban hasta extremos impensables. Así que la aparición de este Barrio 5 ha supuesto una gran alegría. No porque recupere una de sus series clásicas. La cuestión es cómo lo hace. Nos cuenta uno de los fragmentos de su historia personal que aún no había explicado, sus primeros pasos en el medio como aprendiz de un dibujante profesional. Y lo entrelaza con sus tradicionales retratos de amigos y otras gentes del barrio. Y, esta vez sí, le sale bien. Les aseguro que me he alegrado como cuando un conocido se recupera de una larga enfermedad. ¡Giménez en plena forma, qué bien!

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Tex. El valle del terror Magnus y Claudio Nizzi Laramie 232 páginas 29 euros

Remato con el último cascarrabias del día, un chaval de 83 tacos. Su compañera de media vida, la también artista Aline Kominsky, falleció recientemente. En ocasiones estas pérdidas son irreemplazables y la pareja ya no se recupera. Pero Robert Crumb (Filadelfia, 1943) ha puesto el automático y sigue avanzando, viñeta a viñeta. En algunas, exorcizando el fantasma de su señora muerta. Siempre me ha gustado su labor y pocas pegas le voy a poner. Si acaso, un exceso de textos. No es la primera vez que da primacía a los textos sobre su virtuoso dibujo y es un error. Prefiero cuando plantea relaciones más equilibradas. Aquí nos presenta una colección de bustos parlantes, no muy entretenida. Pero da igual. ¡Sigue adelante, Bob, estamos contigo!