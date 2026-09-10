Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 10 de septiembre de 2026

Casialgo

Marcelino López “Marce”

Documenta

25€

Hi ha llibres que s’escriuen per publicar-se. D’altres s’escriuen per viure. Casialgo pertany a aquesta segona categoria. Al llarg de més de cinquanta anys, Marcelino López Sirer, Marce (1919-1994) va deixar sobre el paper les reflexions d’un home que observava el món amb una gran sensibilitat. Sense pretendre fer filosofia ni donar lliçons.

Casialgo / .

Compost

Quela Servera-Turnes

ADIA

14 €

Un poemari que explora la transformació de la matèria -física i emocional- a través del cos, el residu, la culpa, el desig, la ferida i el símbol. Des d’una veu que oscil·la entre el joc i la brutalitat, aquests poemes entren dins allò que sovint s’amaga: el que supura, el que sobra, el que no encaixa, per convertir-ho en espai de revelació.

Compost / .

En el 90 aniversario del asesinato de García Lorca, Déjame que baile restaura la memoria afectiva que a veces las biografías olvidan. El hallazgo de un arcón con material inédito del poeta (cartas, fotos, esbozos de un diario íntimo…) lleva al narrador de esta historia a descubrir nuevos aspectos del devenir poético y amoroso de este hombre libre, además de la panorámica de un tiempo y un mundo perdidos.

Déjame que baile

Manuel Avís

Cabaret Voltaire

20,95 €

Jon Bilbao lleva años construyendo un mundo literario con una casa en el centro: una vivienda familiar en un pueblo marinero del norte, visible desde la otra orilla de la ría, que se alza sobre un macizo calcáreo lleno de cuevas. Esta es tu casa reúne nueve relatos que orbitan alrededor de esa casa y de quienes la habitan, la codician o la temen. Un libro con el que el autor cierra círculos y abre otros nuevos.

Esta es tu casa

Jon Bilbao

Impedimenta

22,95 €

En su ópera prima, el panafricanista barcelonés, de madre española y padre guineano, visita el país de su progenitor en octubre de 1968 de la mano de Józef K., un corresponsal desplazado a la aún colonia española para cubrir un gran acontecimiento: la proclamación de la independencia de Guinea Ecuatorial, el inicio de una etapa esperanzadora que pronto da paso a años de inestabilidad política y social.

Una independència

Jeffrey Abé Pans

Jande.

19,95 €

Fausto, un anciano montañés, intenta comprender la pérdida de su mujer desde la sabiduría ancestral. En paralelo, Adrián, un académico que ha desarrollado su carrera en Nueva York, regresa al lugar de su infancia. En esta novela, Diego del Alcázar entrelaza dos mundos opuestos: la tradición rural cántabra, nutrida de la mitología y del conocimiento heredado, y el pensamiento contemporáneo.

La idea de volver

Diego del Alcázar

Siruela

21,95 €

El sábado 5 de septiembre se cumplieron 50 años de la primera transmisión radiofónica de un partido de fútbol en catalán tras la Guerra Civil, un hito con nombre propio: Joaquim M. Puyal. Su voz contribuyó a normalizar la lengua y desde entonces ha acompañado a varias generaciones de culés, como reivindica este libro basado en el testimonio de quienes han compartido micrófono con el maestro.

El factor Puyal

Josep Maria Deu

Pòrtic

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