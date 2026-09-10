Què és cultura
L’emoció estètica
Dibuix/retrat de Maria Llinàs, una artista que paga la pena reivindicar
Maria Llinàs (Artà, Mallorca, 1938) és l’artista-pintora sènior per excel·lència de Pollença. Als 8 anys s’instal·la a Pollença, amb estades esporàdiques a Lluc, Palma, Santanyí..., producte de la feina del seu pare, encarregat i mestre d’obres de l’empresa constructora Germans Ferrer Pons.
Als 15 anys, degut a la seva facilitat amb el dibuix, treballa com a ajudant del pintor a la Fàbrica Morato. Després, amb les dues germanes majors, fa feina de modista. Coneix Joan, que serà el seu marit. S’hi casa l’any 1961. Un agosarat del que avui se denomina emprenedor. Compren el Teatre Novedades, on instal·len el forn i pastisseria del que serà l’emblemàtic Can Xim durant 25 anys, l’incendi del qual serà un drama que trasbalsarà el seu cor i el seu cos.
Als 55 anys comença a pintar. Oli, aquarel·la, acrílic, tècnica mixta seran les tècniques utilitzades per plasmar els paisatges de Pollença. Ja en la primera pinzellada s’anuncia que pintarà sota el signe de la infantesa. La pulsió per la hipnòtica temàtica ens porta a una consciència empàtica vers la naturalesa, a instants d’harmonia epifànics, a una alegria creativa avui tan diluïda pel tsunami del que anomenem art emergent o art contemporani. La nostàlgia pels records domesticats té un component glamurós. La causa mediambiental pel futur del planeta ve associada a la futilitat de l’existència. A l’estudi de Maria, un raig de sol s’escola per la finestra com en un quadre de Caravaggio. Vindrà l’alegria i tindrà els seus ulls.
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