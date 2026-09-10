Plagueta de notes (MLXXVI)
Cinc milicianes assassinades a Son Coletes
ESCRIT EL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2026.
Avui fa 90 anys dels assassinats d’unes dones innocents i bones. Acab de posar cinc crisantems blancs al gerro de vidre blanc de can Gordiola perquè vull que m’ajudin a embragar aquest text sobre la detenció, les tortures, les humiliacions i l’assassinat de cinc lluitadores i valentes dones de l’expedició catalana per a la conquesta de les Illes Balears dirigida pel capità Alberto Bayo. Des del 16 d’agost de 1936, dia del desembarcament dels republicans a la platja de cala Anguila, fins el 4 de setembre, quan es retiraren, va durar la guerra entre les forces de la República i les forces del Movimiento. La nit del 3 al 4 de setembre, uns 8.000 lluitadors, milicianes i milicians, pujaren amb barcasses als vaixells Marqués de Comillas, Libertad, Mar Negre, Jaime I i Tetuán, cap a Barcelona, Maó i València. La majoria de cronistes republicans diuen que va ser una retirada modèlica. I els cronistes de Mallorca com Norman Blay i F. Ferrari Billoch suposen que només quedaren a l’illa uns 39 homes, dos d’ells ferits, i cinc dones amb granotes blaves i un braçalet de la Creu Roja.
Les cinc milicianes voluntàries de la Creu Roja foren detingudes pels encontorns de Son Carrió per Arconovaldo Bonacorsi, aquell personatge d’opereta italiana, sàdic i assassí, que havia fet venir de Roma el jefe de Falange Alfonso de Zayas, i que es feia anomenar general conde Rossi. Per un cantó va agafar molt de poder entre els militars i per l’altre es muntà una cort d’elit de falangistes joves: els Dragones de la Muerte. Aquests agafaren les cinc milicianes i les dugueren cap a Manacor. Tenc gravada dins la memòria aquesta foto d’elles cinc amb expressions de gran preocupació, d’ànsia i de dolor. N’hi ha quatre que no miren la càmera i una que l’observa desafiant i que creuen que fou Josefina García Prats, la que va escriure el Diario d’una miliciana, un document escarrufador, dur i ben clar que es pot llegir in extenso a l’obra La invasión de Aragón i el desembarco en Mallorca de José Manuel Martínez Bande (Editorial San Martin), i també en el llibre Mallorca 1936. La sublevación militar y el desembarco republicano de Juan José Negreira Parets (Lleonard Muntaner Editor).
Daria Buxadé Adroher, de 23 anys; la seva germana petita Mercè, de 18; Maria García Sanchís, i Teresa Bellera Cemelli comencen a rebre tota casta d’insults i de sevícies en el camió on viatgen per part dels Dragons, tractant-les de prostitutes dels combatents i d’assassines sanguinàries. Quan arriben a Manacor, les passegen per Sa Bassa com a botí de guerra entre les befes i els insults de la gent. Les duen a l’Escola Graduada, les fotografien i les tanquen dins una presó. Les treuen una darrere l’altra i les fan visitar per un ginecòleg per veure si tenen malalties venèries abans de violar-les. Després comença una nit de tortures i de violacions que arribarà fins a la matinada del 5 de setembre, en què les duran al cementeri de Son Coletes, on les afusellaran una darrere l’altra amb una multitud que feia mambelletes. També van assassinar al mateix cementeri els milicians capturats en nombre indeterminat. «Tutti fucilati», cridava com un boig el conde Rossi. Era el seu bel de guerra!
ACTE DE RECORD A LES VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ FEIXISTA.
Cada any, les Dones de Llevant fan un acte al cementeri de Son Coletes en record de les cinc milicianes que es converteixen en un símbol de totes les víctimes de la guerra incivil del 36. Aquest any s’ha llegit un text d’Antoni Tugores. Escoltau: «En companyia de la inoblidable i estimada amiga Antònia Matamalas, començàrem a homenatjar el 2010, sempre de manera discreta, però summament emotiva, les cinc milicianes infermeres. De llavors ençà mai no ha faltat un ram de flors i un poema, gràcies en bona part a les Dones de Llevant, dedicat a les cinc voluntàries d’infermeria que varen ser tractades de manera salvatge pel feixisme, fins que després d’humiliacions espantoses, varen ser assassinades.
Des del 2023, quan es trobaren plegats quatre cossos de dona a la mateixa fossa d’aquest cementeri, tenim una certa certesa que es varen enterrar a Son Coletes. Des de Santa Coloma de Farners, on avui participaré en una sèrie d’actes solemnes en homenatge de les germanes Buxadé, Daria i Mercè, em sent totalment al vostre costat i voldria participar, des de la distància, en aquest senzill homenatge a unes dones que entregaren la seva joventut i la seva vida en defensa d’una Mallorca lliure de les arpes del feixisme, que torna a omplir d’odi la nostra convivència. El millor homenatge que podem retre a les sanitàries de la Creu Roja és lluitar, com elles, per les idees de llibertat, igualtat i solidaritat i no donar una sola passa enrere!
Visca la República!».
L’homenatge a Santa Coloma de Farners es fa perquè, encara que Daria i Mercè Buxadé havien nascut a Mèxic, la seva família procedia de la capital de La Selva i visqueren allà. El col·lectiu la Bulla ha organitzat tot l’any una sèrie d’actes dedicats a la seva memòria i aquest 5 de setembre, amb la col·laboració del nebot Carles Buxadé, faran tota una sèrie d’activitats. El convidat especial és l’historiador manacorí Antoni Tugores, que fa nou anys va publicar el llibre Moriren dues vegades. Daria i Mercè Buxadé, infermeres catalanes assassinades a Mallorca el 1936 (Lleonard Muntaner Editor), en què narra totes les seves recerques sobre aquestes cinc dones justes i màrtirs. Aquest llibre es presentarà a la Biblioteca Joan Vinyoli, on hi haurà també una conversa amb els familiars de Daria i Mercè, moderada per la periodista Gemma Busquets. Després es col·locaran pedres de memòria -stolpersteine- al carrer de Lluís Rodés, on viqueren, i hi haurà un concert de Carme Vives de Manacor. Finalment, capaltard, a la plaça de la Pau, s’inaugurarà un mural dedicat a les germanes Buxadé, obra de Roc Blackblock, i s’acabarà la celebració de record amb un sopar popular.
Ara més que mai hem de lluitar a favor de la llei de la memòria històrica que el PP-Vox ha volgut suprimir. El franquisme i el neofranquisme han silenciat, difamat i expulsat de la memòria col·lectiva i del relat històric a aquestes cinc dones justes i lluitadores. Recordar-les és donar a les seves persones la dignitat que es mereixen i reparar una doble injustícia: l’assassinat i l’oblit.
Us tenc al davant, milicianes / Moldré les paraules de dolor / per la vostra mort injusta / I couré un pa de cançons eternals.
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