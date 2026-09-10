Ciència que riu

Els premis Ig Nobel distingeixen cada any investigacions científiques que, segons la seva pròpia filosofia, primer fan riure i després fan pensar. No són exactament una burla dels Nobel, sinó més aviat el seu cosí juganer: treballs reals, publicats i sovint rigorosos, que parteixen de preguntes tan inesperades que semblen una broma.

Enguany s’ha premiat, per exemple, un experiment que va consistir a enterrar mil calçotets de cotó en més de 25 països i recuperar-los dos mesos després. No era una performance artística: el grau de descomposició servia per estudiar l’activitat biològica del sòl. També sabem ara que les proteïnes de la llet d’algunes paneroles tenen tres vegades més energia que les de la llet de vaca. Potser convé no explicar-ho abans de berenar.

La física, sempre disposada a ocupar-se dels grans problemes de la humanitat, ha premiat el disseny d’un urinari que redueix les esquitxades. I la medicina ha recuperat un estudi sobre la millor manera de mocar-se. N’hi ha més: una definició científica del bes, la constatació que als pares els agrada molt més l’olor dels nadons que la dels adolescents o la utilització de trompes de mosquit com a broquets microscòpics d’impressió 3D.

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Tot plegat sembla una broma. Però aquí rau la gràcia dels Ig Nobel: recordar-nos que preguntar-se coses absurdes no sempre és absurd. Isaac Newton va mirar una poma. Altres miren calçotets enterrats. El que importa és saber què hi veuen després.