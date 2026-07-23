Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 23 de julio de 2026

Qui dia passa, any empeny

Antoni Cardell i Colomar

Balèria

15 €

“Qui dia passa, any empeny” és una novel·la costumista rural amb algunes deixes d’urbanisme. Tracta de les penúries que passen en una llar camperola per aconseguir salvar el seu fill greu de malaltia. No hi falten localismes i refranys propis de la llengua catalana. A més, es narra i expliquen les Tasques camperoles de tot l’any, usant fitxes tècniques sense oblidar el complement arcaic de cadascuna d’elles.

Qui dia passa, any empeny (Antoni Cardell i Colomar) / .

Visions de la Palestina

Miquel Costa i Lloobera

Lleonard Muntaner

22 €

Com s’afirma en la introducció d’aquest volum, “Visions de la Palestina. Notes d’un pelegrinatge (1908) “ és, a més de la darrera producció original de Miquel Costa i Llobera, «una fita en l’experimentació formal i en el quefer poètic del líric pollencí: el millor Costa s’hi manifesta en les imatges i la bellesa dels versicles, i en el ritme que no és el de sempre però que és un vibrant ritme poètic».

Visions de la Palestina, Miquel Costa i Lloobera / .

Tots tres surten per l’Ozama

Vicenç Riera Llorca

Club Editor

19,90 €

El Ozama es uno de los ríos más importantes de la República Dominicana, además de división natural de Santo Domingo. También es el destino trágico de los protagonistas de esta novela de 1946: tres exiliados catalanes que huyen de la Guerra Civil y se refugian en la isla durante la dictadura de Rafael Trujillo. Una mezcla de testimonio, crónica histórica, reportaje periodístico y narración incisiva.

El rayo que no cesa

Miguel Hernández

Espasa

21,90 €

En la celebración del centenario de El rayo que no cesa de Miguel Hernández, Espasa publica una nueva edición, ilustrada por Lady Desidia, con un apartado dedicado a sus poemas de la tierra, de su experiencia de pastor. Así el libro se ensancha con la voz del poeta cuando canta su «otro» amor, el amor profundo y diáfano que sentía por la naturaleza y su cambiante paisaje.

Quién cuidará de ti

Silvia Laforet

Tres Hermanas

18 €

Dos mujeres, separadas en su juventud por la muerte del hijo de una de ellas, se reencuentran al cabo de 30 años para convivir durante tres meses en la habitación de un hospital. La narradora, empujada hasta allí por el sentimiento de culpa que esa muerte le provocó, intentará cuidar de su antigua amiga y pagar así su deuda. Una novela que trasciende lo individual para recorrer los claroscuros de la realidad.

Un poeta i dues dones

Elvira Augusta Lewi

Edicions del Cràter

17,90 €

Fue una de las autoras más prometedoras de su generación, pero desapareció tras la llegada de las tropas franquistas a Barcelona. Casi 90 años después, es hora de reivindicar su figura, labor que Males Herbes inició con los cuentos de Els habitants del pis 200 y que ahora prosigue Edicions del Cràter con esta novela de 1935 sobre tres personajes con formas diferentes de entender el amor, la libertad y la vida.

Lobos

Roberto Brodsky

Random House

18,90 €

Noticias relacionadas

Lobos pone en escena la difícil relación entre un padre y su hija adolescente mientras atraviesan EEUU rumbo a un campamento de ecología radical en el que ella ha decidido ingresar. La delicada salud de la hija y su mejor amiga, los fantasmas políticos y literarios de él y las nuevas miradas sociales sobre las palabras y las conductas ponen entre ambos un abismo que el amor y el mutuo empeño no logran salvar.