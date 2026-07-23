I a l’estiu... un viatge lector
Moltes efemèrides literàries en femení per aquests mesos estiuencs
Els que ja tenen una edat recordaran amb certa nostàlgia la sèrie de televisió, que ja té més de 50 anys, Heidi (i els seus amics), un referent de la literatura infantil. La seva autora, Johanna Spyri (Johanna Louise Heusser) va morir el 7 de juliol de 1901. Com a curiositat, cal dir que l’escriptora va formar part del cercle d’amics de Richard Wagner durant el seu exili a Zúric, període en què va escriure L’anell del nibelung.
Des de Suïssa, el viatge literari continua 125 anys enrere (1901) a Sant Petersburg, amb Nina Berbérova, nascuda el juliol de 1901. Dels seus treballs anomenam El subrayado es mío i La acompañante. Uns dies abans havia nascut Barbara Cartland, una escriptora mediàtica de novel·les romàntiques com El castillo prohibido i La magia de un beso.
La ruta, acompanyada de les escriptores nascudes el 1926, s’inicia al Canadà amb Margaret Laurence, coneguda, sobretot, per la novel·la El ángel de piedra. Continua pels Estats Units, amb tres propostes: la psiquiatra i escriptora, interessada en la pèrdua i el dol, Elisabeth Kübler-Ross, sobre aquest tema podem llegir Una vida plena i Vivir hasta despedirnos; Sue Kaufman i la seva novel·la Diario de una ama de casa desquiciada, i, Janet Asimov, de la qual recomanam la sèrie Norby, coescrita amb el seu espòs, Isaac Asimov.
Seguim el trajecte cap al sud. A Mèxic, amb Yolanda Vargas Dulché, de qui el 18 de juliol es complí el segle del seu naixement. Reconeguda en la temàtica dels còmics, podem llegir la historieta Memín Penguín. Més al sud, feim esment a tres poetes nascudes l’estiu de 1926: de Perú, Rosa Cerna Guardia va escriure Figuras del tiempo i Mis palabras al viento, i Blanca Varela, autora de Aunque cueste la noche i Como Dios en la nada, i la xilena Stella Adriana Díaz Varin, poeta de la generació del 50, coneguda com la Colorina, amb obres com Sinfonía del hombre fósil i Les dones previsibles.
El periple centenari arriba a Europa. A terres angleses amb Kate Sedley, pseudònim de Brenda Margaret Lilian Clarke, autora de la sèrie del monjo Roger Chapman (La mort de Chapman i Víctimas inocentes). Fem aturada a França amb Catherine Paysan i la seva obra Nosotros los Sánchez. Acabam el 1926 a Pamplona, on el 17 d’agost va néixer Maria Luisa Elío Bernal, exiliada a Mèxic durant la Guerra Civil i que va escriure, entre altres, Tiempo de llorar.
Agafam rumb al 1951, fa 75 estius, per suggerir algunes autores més. Dels Estats Units, Joan Bauer, escriptora dedicada a la literatura per a joves, amb títols com Si Cupido me echase una mano... ¿Me amaría él con locura? I, en temes de fantasia i ciència ficció, Esther Mona Friesner va escriure sèries com les Cròniques del Dotze Regnes i va participar en alguns capítols de l’univers de Star Trek. Són seus, també, Sang de druida i Fils i flames.
La travessa creativa arriba a Pontevedra de la mà de Fina Casalderrey, amb obres centrades en la literatura infantil i juvenil, com Historia da bicicleta dun home lagarto i Silence!: El lago de las niñas mudas
L’oferta novel·lística es perllonga amb un recorregut d’algunes autores nascudes l’estiu de 1976. Dels Estats Units, Gwenda Bond, autora de Stranger Things: ments perilloses. De Mèxic, Raquel Castro, creadora de Un beso en tu futuro i Dark Doll. També Rita Segato, d’Argentina, narradora de qüestions relacionades amb el gènere, com Contrapedagogías de la crueldad i La guerra contra las mujeres.
El trajecte continua a Austràlia amb Kate Morton. D’ella citam El jardí oblidat i La casa de Riveton. I amb la japonesa Mieko Kawakami, poeta i novel·lista, autora de Heaven i Los amantes de la noche.
L’aventura literària d’estiu s’acaba esmentant algunes autores europees. Maja Lunde, famosa per les seves obres entorn al canvi climàtic Història de las abejas, La novel·la del agua i La travesía. La narradora de sagues familiars Tara Hyland, amb títols com Llegaré hasta ti. I Lucy Anne Holmes, autora de l’assaig Dones a la cima del món.
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