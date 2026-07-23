Plagueta de notes (MLXXIV)
Diumenge, tots al carrer per sobreviure
ARRIBARÀ UN TEMPS EN QUÈ CADA DIA ENS HAUREM DE MANIFESTAR.
No ho sabies, lectora dels mil i un sexes de l’esperit? Tu, que, amb molta cura, ja has apuntat a la teva agenda que la manifestació Mallorca al límit, organitzada pel GOB, Terraferida, Menys Turisme, Més Vida serà diumenge dia 26 de juliol a les 19.00 hores. I ens hem de trobar davall l’escultura de Jaume I el Conqueridor per seguir, cantant, cridant i aixecant les pancartes de tota casta i llibertat, per les avingudes fins a la plaça del Tub, i continuarem per la Rambla i el passeig del Born, i finirem a les Voltes, on es llegirà un manifest contra tanta massificació que ens ofega i cantarem La Balanguera amb Maria Hein.
La nostra vida quotidiana a ciutat i pobles, les retencions a les carreteres, la manca d’habitatges per a la gent, el preu dels lloguers, la destrucció del medi ambient obert a totes les especulacions, la multiplicació dels fons voltor que gentrifiquen barris sencers i treuen els llogaters de tota la vida per fer pisos de luxe, tot això que se m’ocorr quasi d’una forma espontània són genets de l’apocalipsi de cada dia que ens mostren i demostren que la saturació turística i especuladora a les Illes Balears amb aquest creixement sense límits ens aboca directament a la catàstrofe.
Ens ho diuen per totes bandes i ara l’Informe Fènix insisteix que aquest creixement, enlloc de dur riquesa, ens llança cap a la pobresa. L’Informe Fènix, fet per un grup d’experts i d’economistes de reconeguda experiència, ens alerta de la insostenibilitat del model econòmic actual de Catalunya i, de retruc, de les Illes Balears, que ens aboca al retrocés econòmic i a la ruptura de la cohesió social a mig termini. Sí, jo ho entenc així: hi ha riquesa per als rics, que cada vegada són més rics, i pobresa per als pobres, que cada vegada són més pobres. Dur i directe!
I hem d’insistir en el mateix cantet de fa anys i panys: cal aturar, cal posar límits a aquesta turistificació massiva on som, i diversificar l’economia perquè no depengui tot del monocultiu turístic. Però aquest canvi de model s’ha investigat en encontres, en congressos, en reunions a balquena, en un Fòrum de la Societat Civil que no han donat més que molta paperassa, molt de renou mediàtic i cap intervenció dels gestors econòmics i polítics que ens comanden per arribar a una racionalització civilitzada d’aquest desgavell.
No hi ha hagut fins ara cap sortida alternativa, cap mesura valenta, cap llei parlamentària, cap voluntat política dels nostres governants del PP i Vox per resoldre els nombrosos problemes que l’actual situació presenta.
Per mor d’això hi ha una majoria democràtica de gent que està farta, que no pot pus, que experimenta un gran malestar social, que vol diàleg, debat i solucions per a unes illes que haurien de ser més habitables per a la gent que hi viu i hi treballa. El conjunt de la societat alça la veu però, sobretot, és necessària una acció clara del Govern de les Illes Balears, que fins ara només ha ajudat a rebaixar les proteccions territorials i ambientals sobre el 80% del territori, la qual cosa posa en risc les persones, la biodiversitat i els ecosistemes, que són els fonaments de la nostra vida.
URGÈNCIES A VOLER.
Cal retallar la capacitat de creixement turístic i urbanístic abans d’entrar en una situació més crítica. Denunciar els problemes de manca d’aigua, de generació de residus sense aturall, d’excés de consum d’energia i d’aigua, d’emissions contaminants i de CO2, de saturació generalitzada.
Per la qual cosa es demana: 1) Revisió de les Directrius d’Ordenació del Territori (DOT) per garantir la preservació paisatgística, els sòls agraris i forestals. 2) Revisió de plans territorials, desclassificar sòls urbans i urbanitzables, prohibir definitivament la construcció de xalets en sòl rústic i recuperar les propostes de corredors verds. 3) Moratòria de places turístiques i increment de la vigilància sobre el lloguer turístic il·legal. 4) Nou Catàleg d’Espais Naturals: declarar ANEI paisatges valuosos exclosos de la LEN que ara sols són sòl rústic comú. 5) Paralització de l’execució de les obres previstes a l’actual Pla de Carreteres i redacció d’un Pla Integral de Mobilitat. 6) Intervenció del mercat immobiliari, congelant les pujades de lloguer, declarant Mallorca zona tensionada i dedicant una partida anual extraordinària per destinar a habitatge protegit i ajuda al lloguer. 7) Un pla de rehabilitació d’habitatges als pobles de Mallorca i barris de Palma, amb l’objectiu de recuperar per a la gent els 105.000 habitatges buits que hi ha segons l’INE. 8) Impulsar aquí i a Europa la prohibició de compra d’habitatges a no residents que acaben al mercat especulatiu internacional. 9) Aturar el creixement del consum d’aigua i energia. 10) Aturar la importació de residus d’Ibiza i tancar els forns obsolets de la incineradora, reduint la incineració i incrementant la recollida selectiva.
VISQUEN ELS JUSTOS DE LA TERRA.
Els impulsors de la manifestació del pròxim diumenge veuen Mallorca al límit, però estan convençuts que hi ha una majoria social amplíssima de persones sensibles i amb pensament propi conscienciades de la gravíssima situació on som. I que cal donar suport a mesures per frenar la massificació i el model urbanístic depredador.
Defensen la mobilització ciutadana pacífica i a cara descoberta, com a resposta legítima i vertadera de la societat davant l’amenaça de la destrucció del territori, la pèrdua de la qualitat de vida i l’amenaça als nostres drets més bàsics. Per això apel·len als valors democràtics de la societat mallorquina, que tantes de vegades ho ha demostrat en defensa del territori i de la nostra llengua i cultura catalanes, que també es troben en estat d’emergència i de precarietat per nombroses mesures polítiques, judicials i socials de tota casta que volen la minorització i la desaparició.
POST SCRIPTUM.
Aquest cronista ha volgut, amb el text d’avui, solidaritzar-se amb la lluita coratjosa de les organitzacions populars sense ànim de lucre organitzadores de la manifestació, amb totes les persones que també lluiten per sortir de la greu situació ambiental, social i cultural que viu Mallorca. I, especialment, vull donar la meva tendresa fraternal solidària a les dues activistes de Santa Maria del Camí que han sofert detenció, emmanillament públic i han estat encausades per realitzar unes pintades a varies immobiliàries; aquest operatiu policial sense mandat judicial em sembla una acció desproporcionada en relació amb els fets, perquè la protesta social és una expressió legítima en una societat democràtica!
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