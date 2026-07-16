Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 16 de julio de 2026

Benvingut Socias Mercadé

Lluís Sintes

Consell Baix Penedés

18 €

Recuperació i reconeixement de l’obra del músic vendrellenc. Edició amb onze partitures que es posen a l’abast d’estudiosos , músics i cantants.Un patrimoni per enriquir el llegat dels amants de la música i el repertori de cantants i corals. Motets i cançons del seu llegat trobats a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, recopilats per un dels cantants menorquins amb més projeccció internacional: Lluis Sintes.

Benvingut Socias Mercadé, Lluís Sintes / .

Una vida siempre en linea

Ariadna Vilalta

Destino

22 €

Vivimos conectados de forma permanente. Dormimos con el móvil al lado, trabajamos frente a pantallas, nos informamos en redes sociales y tomamos decisiones cotidianas mediante inteligencias artificiales. Lo digital ya no es un simple entorno externo: es el lugar donde vivimos psicológicamente. Ariadna Vilalta analiza de qué manera los algoritmos están reconfigurando nuestras vidas.

Una vida siempre en linea, Ariadna Vilalta / .

Despres de l’eclipsi

Jordi Serra Mayoral

Dolmen Naveta

17,90 €

«El prostíbulo Eclipse, junto a la C-31 en Mont-ras, ya es historia: su derribo dejará paso a una residencia geriátrica». Esta noticia real, del 23 de enero de 2022, es el punto de partida de la primera novela adulta del autor de Palafrugell, curtido en la enseñanza y la LIJ. Narra la historia de tres antiguos clientes del burdel que se reencuentran y emprenden un viaje íntimo a través de recuerdos, heridas y secretos.

Antes de que existiese un nombre

Noor Ammar Lamarty

Círculo de Tiza

22 €

A través de Nadia, su protagonista, Noor Ammar Lamarty recorre un Mediterráneo marcado por las contradicciones de nuestro tiempo: España, Marruecos, Francia, Argelia, Líbano o Palestina aparecen como geografías emocionales donde lo íntimo y lo político nunca se separan. Un mapa sobre el amor, la identidad y lo que los cuerpos heredan mucho antes de tener palabras para nombrarlo.

El periodista y el asesino

Janet Malcolm

Debate

21,90 €

El periodista y el asesino relata la historia real de una demanda judicial entre Jeffrey MacDonald, un asesino convicto, y Joe McGinniss, autor de un libro sobre el crimen. Elogiada como una de las 100 mejores obras de no ficción por la Modern Library, Janet Malcolm logró dar forma en sus páginas a un trabajo fascinante y polémico, un clásico contemporáneo del periodismo narrativo.

El libro moebius

Catherine Lacey

Alfaguara

20,90 €

A la deriva tras una ruptura, Catherine Lacey comenzó a escribir sobre lo que quedaba de su vida anterior. Esa escritura se bifurcó en dos caminos que no quiso abandonar: un ensayo personal y una novela breve imaginada pero verdadera. La historia ficticia de dos amigas que se reencuentran después de muchos años amplifica los hallazgos de un ensayo que reflexiona sobre el amor, la fe, el dinero y el sexo.

Poderosa Medea

Dolors Miquel

Llibres del Segle

19 €

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Autora de una veintena de poemarios, la escritora leridana ha sido reconocida este año con el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana. Y qué mejor regalo que esta antología con algunas de sus composiciones sobre el deseo amoroso y la sátira, ilustrados además por alumnos de la Escola Massana de arte y diseño, que modifican, amplían o combinan los textos con total libertad.