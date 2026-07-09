Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 9 de julio de 2026

La claror

Jaume Miró

Moll

20€

Escriu Janer Manila sobre aquest llibre: “A La claror, na Catalina, una dona que ha tornat al seu poble, comença a estirar el fil d’una absència: la de na Rafela Servera Quelona, una gran contadora oral que havia quedat sepultada sota l’oblit. Però allò que comença com una recerca aviat deixa veure els fils secrets que uneixen una vida amb una altra. A través de la memòria, de la paraula dita i de les rondalles”.

La claror, Jaume Miró / .

Caballos, hombes y mitos

Pedro Coll

La Fábrica

38 €

Este libro ofrece un relato visual con vocación antropológica. En los vértices de ese triángulo fascinante trazado entre Galicia, Baleares y Andalucía se desarrollan tres historias únicas: A Rapa das Bestas, De cavalls i cavallers y la doma de la Real Escuela Ecuestre. Tres tradiciones que nos acercan a la periferia de un país diverso y multilingüe en el que las fotografías de Pedro Coll revelan un nexo mitológico.

Caballos, hombes y mitos, Pedro Coll / .

La gàbia de les tempestes

Gabriela Richinitti

Les Hores

20,50 €

Un viaje al Brasil de los 90 de la mano de dos jóvenes que entablan amistad en un bus que une Porto Alegre y el interior rural, un vínculo tan intenso como efímero que un suceso violento acaba truncando. Ópera prima de la autora de Río Grande del Sur, esta historia sobre la memoria, los deseos aplazados y las segundas oportunidades llega ahora en catalán avalada por el Premio Jacarandá.

Heroínas

Kate Zambreno

La uña rota

21 €

Zelda Fitzgerald escribió. Vivienne Eliot escribió. Jane Bowles escribió. Los manuales de literatura solo recuerdan a sus maridos. Kate Zambreno recupera esos nombres y esas voces en Heroínas, un libro en el que traza una genealogía de mujeres que se expresaron, crearon y fueron castigadas por ello: la «locura» que les diagnosticaron fue una respuesta lúcida a lo insoportable.

Regreso a Peyton Place

Grace Metalious

Blackie Books

24,90 €

En 1956, Peyton Place convirtió a Grace Metalious en un fenómeno cultural: una novela que desnudó la supuesta respetabilidad de Nueva Inglaterra, revolucionó la industria editorial y encabezó las listas de ventas más de un año. Su secuela, Retorno a Peyton Place (1959), retoma la historia con Allison MacKenzie convertida en autora superventas y el pequeño pueblo aún hirviendo de secretos.

Colette

Antoine Compagnon

Acantilado

20 €

Antoine Compagnon desgrana todas las facetas de Colette para celebrar a una pionera de la transgresión y la provocación que hizo soplar en sus novelas un viento de libertad tan insólito entonces como hoy. La autora francesa logró concebir una obra tan subversiva como universal, y por eso leerla hoy es descubrir una voz eternamente moderna que nos invita a abrazar el extravagante siglo XX.

Les vides

Giorgio Vasari

Proa

85 € (estuche con tres tomos)

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Más que una colección de biografías, Las vidas de Giorgio Vasari es el relato fundacional de la historia del arte occidental. Publicada por primera vez en 1550 y ampliada en 1568, esta obra recoge casi 200 semblanzas de artistas italianos -desde Cimabue hasta Miguel Ángel-, combinando anécdotas, crítica y contexto. Ahora aparece por primera vez en catalán traducida por Martí Domínguez Pérez.