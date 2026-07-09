Les tardors de l’ànima
Poemes que es mouen dins un univers de fulles caigudes, primeres pluges, paisatges ocres, silencis, jardins abandonats
Tomeu del Sou
Hi ha llibres de poesia que aspiren a ser explicats. Les tardors persistents, de Carles Torres de Dalmases, demana just el contrari: ser sentit. El mateix autor, metge de professió, nascut a Barcelona l’any 1953 i establert des de fa anys a Portocolom, ofereix una mena de «manual d’ús» del seu poemari on convida el lector a abandonar la necessitat d’entendre-ho tot i a deixar-se conduir per les emocions.
Aquest plantejament és la clau d’un llibre construït a partir de la declaració de principis «No soc poeta», feta pel mateix autor. Ara bé, la realitat no és tant allò que passa com allò que sentim davant el que passa. Així, les tardors del títol no són estacions meteorològiques, sinó estats de l’ànima que tornen una vegada i una altra, persistents, al marge del calendari.
Els seus poemes es mouen dins un univers coherent de fulles caigudes, primeres pluges, paisatges ocres, silencis, jardins abandonats, platges fredes i mars que inspiren tant refugi com temor. El lector hi trobarà una veu íntima que parla de l’enyorança, de la memòria, de l’amor absent i de la fragilitat del temps amb un llenguatge depurat que prefereix la suggerència a la descripció. Versos com «Llaça’m tan fort com els records t’ho permetin», «Per què va tornar l’octubre?» o «I jo mudat amb les sedes de l’indiferenciat» resumeixen bé aquesta manera d’entendre la poesia com una successió d’imatges que desperten més preguntes que respostes.
El pròleg ja anuncia aquest itinerari emocional. L’autor ens demana caminar amb ell «sobre fulles seques, paisatges ocres i sota les primeres pluges» i renunciar a cercar explicacions, perquè la poesia no és aquí un relat, sinó una experiència compartida de nostàlgia i tendresa.
Potser la professió mèdica de Torres ajuda a entendre aquesta sensibilitat. Qui ha viscut tan a prop la fragilitat humana sembla haver après que hi ha vivències impossibles de reduir a diagnòstics. Les tardors persistents és, precisament, això: un refugi construït amb paraules perquè el temps s’alenteixi, la memòria conservi els seus colors i el lector pugui descobrir que també existeix, com diu el mateix autor, una «esplèndida i dolça tristor». És un llibre que no reclama ser interpretat, sinó habitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Orden internacional de busca y captura contra un alemán acusado de apropiarse de un catamarán de un millón de euros
- El 'método egipcio': el truco definitivo para poder dormir durante las noches tórridas de Mallorca sin aire acondicionado
- Cuesta menos de la mitad que la media de Baleares: este es el pueblo más barato de Mallorca para comprar casa
- Las 3 plantas que los expertos recomiendan para ahuyentar a las cucarachas en Mallorca
- Los hoteleros de Mallorca instalan una gran lona en el aeropuerto para pedir a los turistas que respeten a los residentes
- La Guardia Civil investiga a un conductor de 19 años por circular de forma temeraria por la Vía de Cintura
- El transporte 'pirata' cambia su forma de operar en el aeropuerto y se incrementa en la part forana de Mallorca
- El verano deja una imagen insólita en Mallorca: una mujer duerme sobre dos bloques de hormigón en el puerto de Palma