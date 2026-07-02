Crítica del lector
Una relectura singular
Miguel Ángel Mansilla
El libro que vamos a comentar, que ya ha llegado a la octava edición, es de la escritora coruñesa Bibiana Candía y está editado por la editorial Pepitas de Calabaza. El texto me impactó, me entusiasmó y sentí mucha pena. Se puede decir que es de actualidad, pues habla de emigración, esclavitud, despotismo… Lo leí en verano y lo he vuelto a releer ahora.
La historia es la siguiente: hace años, de unas aldeas gallegas, «reclutaban a jóvenes» que salían en condiciones inhumanas hacia Cuba, para, supuestamente, trabajar dignamente y prosperar, pero los únicos que prosperaban eran los propietarios de las tierras, el cura déspota, los gobernantes, etcétera.
Las condiciones inhumanas del transporte, la vida en barracones, las temperaturas, el trabajo en los campos de caña de azúcar… (de ahí el título: Azucre), todo está muy bien narrado, así como las vivencias entre los jóvenes gallegos, que también podrían ser de otras regiones, el canalla del contratista, lo insalubre de su vida cotidiana, sus amarguras… Estaría escribiendo todo un día sobre esa historia que me ha conmovido.
La autora investigó y, en una presentación muy digna y sencilla, nos deja esta triste pero real historia de hoy mismo. El lenguaje, los paisajes sofocantes, la escasa comida y el grandísimo trabajo, todo narrado para que no se vuelvan a repetir estas migraciones.
Hay que dar las gracias a algunas de las madres de esos jóvenes, que escribieron al Congreso de los Diputados y con su tristeza contaron el modo de vivir de sus hijos.
Azucre
Bibiana Candía
Pepitas de Calabaza
144 páginas. 16.90 euros.
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