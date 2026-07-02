Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 2 de julio de 2026

Onésimo versus Letáliz

Jaime Azoe

Balèria

15 €

Aquesta és la història d’Onésimo, el que anhela l’assossec i l’harmonia i no els troba ni en el present ni en el futur, deixant-se emportar per les seves emocions, els seus impulsos i els seus traumes. Al mateix temps la seva supèrbia, el seu egoisme i la seva vanitat l’indueixen a tenir un caràcter inestable i inquiet. Ho fa tot … menys encertar a dirigir la seva mirada cap al seu interior.

Onésimo versus Letáliz / .

Petranio

Házael González

Documenta

18 €

En un futuro donde la energía que sostiene la civilización procede de un único mineral -el petranio-, todas las miradas se dirigen a Petrania, un remoto planeta desértico cuyas minas mantienen en funcionamiento la Tierra y sus colonias. Cuando las reservas comienzan a escasear de manera inexplicable, la poderosa Compañía envía al joven exogeólogo, Hrundi Abraham Patel, a inspeccionar.

Petranio / .

Inventario de lo que queda cuando el bosque arde

Michele Ruol.

Siruela.

21,95 €

A través del inventario que queda tras la muerte de los dos hijos de un matrimonio, Michele Ruol construye en su primera novela una narración sobre la culpa y el perdón, el duelo y la pérdida, que se adentra en la intimidad de cada uno de los personajes haciendo cambiar continuamente la idea que nos hemos formado de ellos, quizás también la que tenemos de nosotros mismos.

Aire de familia

Alessandro Piperno

Libros del Asteroide

24,95 €

En Aire de familia, Alessandro Piperno sigue los pasos de un catedrático y novelista que atraviesa una profunda crisis vital y profesional. Con ironía e irreverencia, pero también con gran ternura, el autor expone los claroscuros de la mediana edad en esta novela de la que cuesta separarse, que divierte tanto como conmueve y lo confirma como uno de los más brillantes novelistas italianos del siglo XXI.

Aerodinàmiques

Gerard Torra i Llibre

Godall Edicions

17 €

Debut del joven autor barcelonés, esta recopilación de 15 relatos breves explora la fragilidad humana a través de personajes marcados por la pérdida, la nostalgia y la búsqueda de sentido. Frente al vacío y el dolor, estos cuentos sugieren que seguir adelante y desprenderse del sufrimiento puede ser el mejor camino para alcanzar la felicidad en un mundo siempre hostil y totalmente deshumanizado.

Un matrimonio en alta mar

Sophie Elmhirst

Salamandra.

21 €

Cansados de su vida en un pueblo inglés, Maurice y Maralyn venden su casa, construyen un barco y abandonan Inglaterra. Durante casi un año sus sueños se hacen realidad, hasta que un día, en plena inmensidad del Pacífico, un cachalote embiste el velero y rompe el casco en dos. Este libro cuenta aquella historia real, un relato sobre la supervivencia y una relación sometida a condiciones extremas.

Mira la mar, Marcel·la!

J. V. Foix

Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

24 €

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Quizá porque veraneaba en una casita de pescadores que compró a finales de los 40 en El Port de la Selva (Girona), el mar es un protagonista más en las composiciones del poeta catalán, como demuestra esta selección de textos a cargo de Lluís Quintana y Montse Ginesta. Con ilustraciones de pintura sobre madera, esta pequeña obra de arte también incluye un desplegable con fotos del autor.